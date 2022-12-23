Військові з Хмельниччини написали листи подяки дітям

Бійці Шепетівського зенітного ракетного полку написали дітям листи подяки за підтримку. Ініціатором ідеї виступив військовий капелан Василь Боднар.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України

У військовому формуванні зазначили, що зазвичай саме діти надсилають військовим листи підтримки.

Напередодні різдвяно-новорічних свят бійці ЗСУ вирішили написати вдячність у відповідь.

Учасники акції. Фото: Повітряне командування "Захід"

"Військовослужбовці Шепетівського зенітного ракетного полку, які знаходяться на бойовому чергуванні, проявили ініціативу та погодились написати дітям листи на знак вдячності за постійну підтримку і теплі слова у нелегкі часи.

Акцію спланували до Дня захисників і захисниць України, але через часті ракетні загрози тривала вона трохи довше", – розповідає отець Василь Боднар, капелан Шепетівського гарнізону.

За його словами, листи віднесли у навчальні заклади, які найчастіше долучалися з допомогою військовим. А саме:

гімназія №3;

навчально-виховний комплекс №1;

навчально-виховний комплекс №3;

навчально-виховний комплекс школа-гімназія;

Шепетівський медичний коледж.

"Близько 20-25 листів вдалось передати у кожну установу. Представники шкіл ділилися, що після прочитання збережуть ці листи у своїх музеях як важливу памʼятку", – говорить капелан.

Під час зустрічей у навчальних закладах діти мали можливість безпосередньо поспілкуватися з військовими. Діти та волонтери також зібрали для бійців смаколики, теплий одяг та порцію мотивуючих слів у листах.