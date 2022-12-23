Військові з Хмельниччини написали листи подяки дітям

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 грудня 2022

Бійці Шепетівського зенітного ракетного полку написали дітям листи подяки за підтримку. Ініціатором ідеї виступив військовий капелан Василь Боднар.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України 

У військовому формуванні зазначили, що зазвичай саме діти надсилають військовим листи підтримки.

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Напередодні різдвяно-новорічних свят бійці ЗСУ вирішили написати вдячність у відповідь.

 Учасники акції. Фото: Повітряне командування "Захід"

"Військовослужбовці Шепетівського зенітного ракетного полку, які знаходяться на бойовому чергуванні, проявили ініціативу та погодились написати дітям листи на знак вдячності за постійну підтримку і теплі слова у нелегкі часи. 

Акцію спланували до Дня захисників і захисниць України, але через часті ракетні загрози тривала вона трохи довше", – розповідає отець Василь Боднар, капелан Шепетівського гарнізону.

За його словами, листи віднесли у навчальні заклади, які найчастіше долучалися з допомогою військовим. А саме: 

  • гімназія №3;
  • навчально-виховний комплекс №1;
  • навчально-виховний комплекс №3;
  • навчально-виховний комплекс школа-гімназія;
  • Шепетівський медичний коледж. 

"Близько 20-25 листів вдалось передати у кожну установу. Представники шкіл ділилися, що після прочитання збережуть ці листи у своїх музеях як важливу памʼятку", – говорить капелан.

Під час зустрічей у навчальних закладах діти мали можливість безпосередньо поспілкуватися з військовими. Діти та волонтери також зібрали для бійців смаколики, теплий одяг та порцію мотивуючих слів у листах.

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