В Одесі дівчинка принесла військовим саморобний конверт з грошима і посланням

Яна Осадча журналіст
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18 грудня 2022

В Одесі дівчинка принесла військовим розмальований конверт, в якому було 500 гривень та написане від руки послання.

Про це повідомили у регіональному управлінні сил територіальної оброни "Південь ЗС України".

Спершу бійці 126-ї окремої бригади тероборони Одеси подумали, що таємничий зроблений своїми руками конверт приніс хлопчик.

У конверті лежали 500 гривень та написаний дитячим почерком лист такого змісту:

"Дуже дякую вам! Щоб ви скоріше повернулись додому. ЗСУ переможе! Якщо б не ви, то ми б вже не були. Дуже-дуже дякую вам!".

 Військовослужбовці бригади подарували дівчинці мотиваційний шеврон бригади

Невдовзі бійці розшукали автора, а точніше авторку послання. Нею виявилася дівчинка.

 У конверті лежали 500 гривень та написаний дитячим почерком лист 

Військовослужбовці бригади подарували дівчинці мотиваційний шеврон бригади та висловили вдячність.

"Цей вчинок дитини ще раз доказує, що від малечі до дорослого, українці не байдужі до своєї долі та долі України", – кажуть військові.

Нагадаємо, у Львові школярі зібрали понад 140 тисяч гривень на потреби Збройних сил, організувавши ярмарок. 

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