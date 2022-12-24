"Блуп": як звучить льодовиковий землетрус, який вчені не могли розпізнати 8 років. АУДІО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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24 грудня 2022

Науковці протягом 8 років не могли з'ясувати джерело походження таємничого тихоокеанського звуку, який ще у минулому столітті охрестили "блупом".

Ще влітку 1997 року його зафіксували підводні мікрофони, розроблені Військово-морськими силами США і встановлені у Тихому океані. Звук доносився з району на захід від південного узбережжя Чилі.

Insider опублікував запис цього звуку, прискорений у 16 разів. Його можна прослухати нижче.

Науковці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень зафіксували "блуп" наднизької частоти під час пошуку підводних вулканів.

Тож що це був за звук?

"Блуп", що тривав близько однієї хвилини, був одним з найгучніших підводних звуків, коли-небудь записаних.

Протягом багатьох років теорій про походження таємничого тихоокеанського "блупу" було безліч. Дехто підозрював, що це звук військових навчань, кораблів, гігантського кальмара, синіх китів або нової морської істоти. Адже 80% світового океану досі залишається незвіданим.  

"Ми розглянули всі можливості, включаючи тваринне походження", – говорив Крістофер Фокс, головний науковий співробітник проєкту акустичного моніторингу Тихоокеанської морської екологічної лабораторії NOAA, в інтерв'ю The Atlantic для короткометражного фільму про звук у 2017 році.

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Походження загадкового шуму ставило вчений у глухий кут протягом 8 років. Лише у 2005-му, коли NOAA розпочало акустичне обстеження Антарктики біля берегів Південної Америки, вчені почали розуміти причину виникнення "блупу".

За словами Роберта Дзяка з Тихоокеанської морської екологічної лабораторії NOAA, це був звук льодовикового землетрусу, що виник внаслідок розколу шельфового льодовика, коли той відколовся від антарктичного.

"Звуки ламання і розтріскування льоду є домінуючим джерелом природних звуків у Південному океані. Щороку виникають десятки тисяч так званих "льодовикових землетрусів", що з'являються внаслідок розтріскування і танення морського льоду і льоду, що сходить з льодовиків в океан, і ці сигнали за своїм характером дуже схожі на "блуп", – сказав Дзяк в інтерв'ю Wired.

За даними NOAA, айсберги, через тріщину в яких виник "блуп", найімовірніше, знаходилися між антарктичною протокою Брансфілд і морем Росса, або мисом Адаре.

У NOAA зазначають, що цей "гуркіт" в океані стає дедалі поширенішим явищем через зміну клімату: підвищення глобальної температури розтоплює льодовиковий лід, створюючи воду, яка може знову замерзнути і в результати спричинити льодовиковий землетрус.

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