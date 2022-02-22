Жовта, зелена і чорна: українські полярники показали "кольорову" Антарктиду. ФОТО

Люди зазвичай уявляють Антарктиду синьо-білим крижаним континентом, але його барви набагато різноманітніші. Виявляється, крига може бути жовтою, зеленою, смугастою та навіть чорною.
Цікавими "кольоровими" фактами поділилися полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський", повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Від чого залежить колір кригиРеклама:
Руйнуючи уявлення людей про Антарктиду, українські полярники розповіли, що крига може бути не лише білою або прозорою.
Спектр її кольорів залежить від:
- походження,
- товщини та віку криги,
- мінеральних, хімічних домішків,
- слідів біологічної активності.
Також у формуванні забарвлення важливу роль відводять походженню арктичного льоду. Є два типи – морський та континентальний. Перший формується за великої участі морської води та морських біологічних процесів, а другий – часто містить мінеральні домішки, цілком прісний, а тому й міцніший.
"Кольорова" Антарктида: від прозорого до чорного
Крига в Антарктиді може мати блакитне, синє, жовтувате, зелене і навіть чорне забарвлення. Полярники розповіли, як у процесі замерзання води формується кожне із них.
Прозора крига – це такий собі "молодий" морський лід, ледь помітний на поверхні води. Схожий на розмоклу снігову кашу або ж цільний покрив замерзлої прісної води, кажуть у науковому центрі.
Білою крига стає завдяки великій кількості маленьких бульбашок повітря, які опинилися у морському чи континентальному льоді під час змерзання та запресовування пухких сніжинок.
|Білою крига стає завдяки великій кількості маленьких бульбашок повітря
Крига здається людському оку білою або навіть матовою, тому що бульбашки з повітрям ефективно розсіюють світло. При цьому такий лід може здаватися і прозорим, якщо його товщина невелика.
Блакитно-сині відтінки криги свідчать про те, що перед вами льодовик, якому сотні і навіть тисячі років.
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Блакитно-сині відтінки криги свідчать про те, що перед вами льодовик,
якому сотні і навіть тисячі років
"Процес набуття таких кольорів дуже тривалий: щорічно льодовик збільшується внаслідок випадіння та ущільнення снігу. Водночас бульбашки повітря стискаються під вагою льодовика і частково розчиняються.
Загалом крига стає прозорішою, але розчинений у ній кисень пропускає лиш блакитний колір, поглинаючі всі інші. Так блакитне світло вільно розповсюджується у товщі льодяних брил на відстані до 10 метрів.
Айсберги з такої криги здаються блакитнішими за інші, а в їхніх розщелинах чи печерах можна помітити глибоке синє чи навіть фіолетове світло", – пояснили у Національному антарктичному науковому центрі.
|Айсберги з синьої криги здаються блакитнішими за інші
Зелене та жовте забарвлення криги формується через замерзання морської води та мікроскопічних водоростей, роздроблених клітин морського життя, а інколи – кам'яного пилу.
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Зелене та жовте забарвлення криги формується через замерзання морської води
та мікроскопічних водоростей
Чорна крига – найнебезпечніша. Зазвичай так називають айсберги, що утворилися з основи льодовика. Їхнє забарвлення "регулюють" домішки бруду, каміння, гірських порід та вулканічного пилу.
Така крига – найстаріша, найміцніша і найбільш небезпечна для суден, адже її дуже важко помітити у темному морі. Коли айсберг тане і перевертається, його нижня найтемніша і найбрудніша частина опиняється над водою, через що його часто плутають з кам'яними скелями.
|Чорна крига – найнебезпечніша
Крига також може мати смугасте забарвлення, утворюючись із так званих "теплих" льодовиків. Все тому, що їхня поверхня часто тане й знову замерзає. Смуги різних відтінків з'являються через прошарки криги різної щільності, заповнені повітряними бульбашками.
"Після відколювання від льодовика такий айсберг може неодноразово перевертатися, тому початково горизонтальні шари отримують будь-яке, зокрема вертикальне положення", – розповіли українські полярники станції "Академік Вернадський".
|Крига також може мати смугасте забарвлення
Нагадаємо, полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували в Антарктиді наслідки виверження вулкану в Тихому океані.
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