Жовта, зелена і чорна: українські полярники показали "кольорову" Антарктиду. ФОТО

Люди зазвичай уявляють Антарктиду синьо-білим крижаним континентом, але його барви набагато різноманітніші. Виявляється, крига може бути жовтою, зеленою, смугастою та навіть чорною.

Цікавими "кольоровими" фактами поділилися полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський", повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Від чого залежить колір криги Реклама:

Руйнуючи уявлення людей про Антарктиду, українські полярники розповіли, що крига може бути не лише білою або прозорою.

Спектр її кольорів залежить від:

походження,

товщини та віку криги,

мінеральних, хімічних домішків,

слідів біологічної активності.

Також у формуванні забарвлення важливу роль відводять походженню арктичного льоду. Є два типи – морський та континентальний. Перший формується за великої участі морської води та морських біологічних процесів, а другий – часто містить мінеральні домішки, цілком прісний, а тому й міцніший.

"Кольорова" Антарктида: від прозорого до чорного

Крига в Антарктиді може мати блакитне, синє, жовтувате, зелене і навіть чорне забарвлення. Полярники розповіли, як у процесі замерзання води формується кожне із них.

Прозора крига – це такий собі "молодий" морський лід, ледь помітний на поверхні води. Схожий на розмоклу снігову кашу або ж цільний покрив замерзлої прісної води, кажуть у науковому центрі.

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Білою крига стає завдяки великій кількості маленьких бульбашок повітря, які опинилися у морському чи континентальному льоді під час змерзання та запресовування пухких сніжинок.

Білою крига стає завдяки великій кількості маленьких бульбашок повітря

Крига здається людському оку білою або навіть матовою, тому що бульбашки з повітрям ефективно розсіюють світло. При цьому такий лід може здаватися і прозорим, якщо його товщина невелика.

Блакитно-сині відтінки криги свідчать про те, що перед вами льодовик, якому сотні і навіть тисячі років.

Блакитно-сині відтінки криги свідчать про те, що перед вами льодовик, якому сотні і навіть тисячі років

"Процес набуття таких кольорів дуже тривалий: щорічно льодовик збільшується внаслідок випадіння та ущільнення снігу. Водночас бульбашки повітря стискаються під вагою льодовика і частково розчиняються.

Загалом крига стає прозорішою, але розчинений у ній кисень пропускає лиш блакитний колір, поглинаючі всі інші. Так блакитне світло вільно розповсюджується у товщі льодяних брил на відстані до 10 метрів.

Айсберги з такої криги здаються блакитнішими за інші, а в їхніх розщелинах чи печерах можна помітити глибоке синє чи навіть фіолетове світло", – пояснили у Національному антарктичному науковому центрі.

Айсберги з синьої криги здаються блакитнішими за інші

Зелене та жовте забарвлення криги формується через замерзання морської води та мікроскопічних водоростей, роздроблених клітин морського життя, а інколи – кам'яного пилу.

Зелене та жовте забарвлення криги формується через замерзання морської води та мікроскопічних водоростей

Чорна крига – найнебезпечніша. Зазвичай так називають айсберги, що утворилися з основи льодовика. Їхнє забарвлення "регулюють" домішки бруду, каміння, гірських порід та вулканічного пилу.

Така крига – найстаріша, найміцніша і найбільш небезпечна для суден, адже її дуже важко помітити у темному морі. Коли айсберг тане і перевертається, його нижня найтемніша і найбрудніша частина опиняється над водою, через що його часто плутають з кам'яними скелями.

Чорна крига – найнебезпечніша

Крига також може мати смугасте забарвлення, утворюючись із так званих "теплих" льодовиків. Все тому, що їхня поверхня часто тане й знову замерзає. Смуги різних відтінків з'являються через прошарки криги різної щільності, заповнені повітряними бульбашками.

"Після відколювання від льодовика такий айсберг може неодноразово перевертатися, тому початково горизонтальні шари отримують будь-яке, зокрема вертикальне положення", – розповіли українські полярники станції "Академік Вернадський".

Крига також може мати смугасте забарвлення

Нагадаємо, полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували в Антарктиді наслідки виверження вулкану в Тихому океані.

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