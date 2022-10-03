Українські полярники показали Антарктиду з висоти пташиного польоту. ФОТО

Науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" показали Антарктиду з висоти пташиного польоту.
Мальовничі краєвиди крижаного континенту зняли на відео за допомогою дрона DJI FPV Combo, розповідають дослідники 27-ї Української антарктичної експедиції в Instagram.
Водночас вони зізнаються, що використовувати дрони в Антарктиді – справа не з легких.
"Чесно кажучи, дронам в Антарктиді складно через несприятливі погодні умови: поривчастий вітер, високу вологість, низькі температури. Проте система стабілізації дрона компенсує тряску, тому відеоряд – плавний і приємний для перегляду", – розповідають полярники.
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Утім, дрони українським дослідникам потрібні не лише для того, аби знімати гарні краєвиди.
Як пояснюють науковці, такі апарати, серед іншого необхідні, щоб дистанційно оцінити:
- популяції пінгвінів чи тюленів,
- динаміку поширення рослин,
- рельєф місцевості,
- розмір айсбергів та льодовиків,
- отримати додаткову інформацію щодо льодової ситуації (чи безпечно виходити на човнах) тощо.
Автор відео: Володимир Хомко.
Нагадаємо, науковці показали, як станцію "Вернадський" засипає снігом.
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