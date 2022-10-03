Українські полярники показали Антарктиду з висоти пташиного польоту. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
14547
3 жовтня 2022

Науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" показали Антарктиду з висоти пташиного польоту.

Мальовничі краєвиди крижаного континенту зняли на відео за допомогою дрона DJI FPV Combo, розповідають дослідники 27-ї Української антарктичної експедиції в Instagram.

Водночас вони зізнаються, що використовувати дрони в Антарктиді – справа не з легких.

"Чесно кажучи, дронам в Антарктиді складно через несприятливі погодні умови: поривчастий вітер, високу вологість, низькі температури. Проте система стабілізації дрона компенсує тряску, тому відеоряд – плавний і приємний для перегляду",  –  розповідають полярники. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАНЦ🇺🇦 (@antarcticcenterua)

Утім, дрони українським дослідникам потрібні не лише для того, аби знімати гарні краєвиди.

Як пояснюють науковці, такі апарати, серед іншого необхідні, щоб дистанційно оцінити:

  • популяції пінгвінів чи тюленів,
  • динаміку поширення рослин,
  • рельєф місцевості,
  • розмір айсбергів та льодовиків,
  • отримати додаткову інформацію щодо льодової ситуації (чи безпечно виходити на човнах) тощо.

Автор відео: Володимир Хомко.

Нагадаємо, науковці показали, як станцію "Вернадський" засипає снігом.

Читайте також: Наполегливі й гучні: полярники показали, як синьоокі баклани годують пташенят. ВІДЕО


Реклама:


 199
КУЛЬТУРА

У дітей з притулку – дві війни. Документаліст фільму "Будинок зі скалок" розповів про зйомки біля лінії фронту

Діана Кречетова
 1255
Здоров'я

Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Наталiя Бушковська
 1615
КУЛЬТУРА

"Документалістика посіла головне місце в українській кіноіндустрії": організатори фестивалю Kharkiv MeetDocs

Ірина Голіздра
Реклама:

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

У дітей з притулку – дві війни. Документаліст фільму "Будинок зі скалок" розповів про зйомки біля лінії фронту

Діана Кречетова
Як надати першу допомогу при кишкових інфекціях та запобігти зневодненню? Поради від МОЗ
"Двійка" за політмислення: українці відреагували на версію Маска, як досягти "миру" між Україною та РФ
МОЗ оновило COVID-статистику за тиждень: зросла кількість летальних випадків
Українські полярники показали Антарктиду з висоти пташиного польоту. ФОТО
Пухлина у грудях заважала дихати: на Львівщині лікарі врятували 1-річну пацієнтку
Здоров'я

Ми в евакуації. Чим (до)вакцинувати дитину?

Наталiя Бушковська
КУЛЬТУРА

"Документалістика посіла головне місце в українській кіноіндустрії": організатори фестивалю Kharkiv MeetDocs

Ірина Голіздра