Українські полярники показали Антарктиду з висоти пташиного польоту. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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3 жовтня 2022

Науковці з дослідницької станції "Академік Вернадський" показали Антарктиду з висоти пташиного польоту.

Мальовничі краєвиди крижаного континенту зняли на відео за допомогою дрона DJI FPV Combo, розповідають дослідники 27-ї Української антарктичної експедиції в Instagram.

Водночас вони зізнаються, що використовувати дрони в Антарктиді – справа не з легких.

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"Чесно кажучи, дронам в Антарктиді складно через несприятливі погодні умови: поривчастий вітер, високу вологість, низькі температури. Проте система стабілізації дрона компенсує тряску, тому відеоряд – плавний і приємний для перегляду",  –  розповідають полярники. 

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Утім, дрони українським дослідникам потрібні не лише для того, аби знімати гарні краєвиди.

Як пояснюють науковці, такі апарати, серед іншого необхідні, щоб дистанційно оцінити:

  • популяції пінгвінів чи тюленів,
  • динаміку поширення рослин,
  • рельєф місцевості,
  • розмір айсбергів та льодовиків,
  • отримати додаткову інформацію щодо льодової ситуації (чи безпечно виходити на човнах) тощо.

Автор відео: Володимир Хомко.

Нагадаємо, науковці показали, як станцію "Вернадський" засипає снігом.

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