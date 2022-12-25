Криголам "Ноосфера" розпочав новий антарктичний сезон

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 грудня 2022

Український криголам "Ноосфера" 24 грудня вирушив у новий антарктичний сезон.

Він вийшов з Кейптауна у Південно-Африканській Республіці під синьо-жовтим прапором та прямує до Антарктиди, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Капітаном судна, як і минулого разу, є Павло Панасюк.

Цього разу експедиція проходить спільною з польськими науковцями. Тому спершу "Ноосфера" вирушить до антарктичної станції "Арцтовський", яка знаходиться на острові Кінг Джордж.

 Команда "Ноосфери". Фото: Національний антарктичний науковий центр

Криголам також має доставити вантажі та українську команду технічних спеціалістів на станцію "Академік Вернадський". 

"Ці фахівці попри всі складнощі мають завершити розпочату модернізацію інфраструктури станції. Цього сезону в планах заміна системи опалення, облаштування нового майданчика для зберігання човнів, роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції, а також низка інших невідкладних робіт, потрібних для успішної зимівлі 28-ї УАЕ", – повідомили у науковому центрі.

Очікують, що "Ноосфера" прибуде до "Вернадського" до кінця січня 2023 року.

 Судно під українським прапором

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