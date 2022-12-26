Санта не під табу: в Саудівській Аравії дозволили ілюмінацію та подарунки з нагоди Різдва

У консервативній мусульманській Саудівській Аравії Різдво – більше не під табу. Там дозволили демонструвати святкування Різдва – виставляти ілюмінацію, ялинки, подарунки.

Про це повідомляє The Guardian.

Досі публічне виконання обрядів інших релігій в Саудівській Аравії вважалося протизаконним. Але цього року влада пішла на поступки, дозволивши не лише демонструвати святкування народження Ісуса, а й відкрито продавати пов’язані з Різдвом товари.

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Алія Обайді, жителька столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда, розповіла The Guardian, що раніше різдвяні покупки робила нелегально, але цього року все змінилося.

Фото: flowertiare Depositphotos

"Ви не побачите прикрашені ялинки в громадських місцях. Але у продажу можна побачити їх у коробках. Це означає, що святкувати Різдво безпечно. Це велика зміна", – розповіла Алія Обайді.

Причина таких змін у тому, що влада Саудівської Аравії вирішила продемонструвати відкритість.

"Було усвідомлення того, що треба щось міняти, – сказав один із наближених до наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана. — Люди хочуть жити у глобальному світі. Надто довго їм нав'язували вузьку ідентичність. Нам нема чого боятися інших звичаїв".

Нагадаємо, "УП.Життя" дослідило матеріали про святкування зимових свят під час воєн.