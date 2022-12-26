Санта не під табу: в Саудівській Аравії дозволили ілюмінацію та подарунки з нагоди Різдва

Юлія Лавришин
2421
26 грудня 2022

У консервативній мусульманській Саудівській Аравії Різдво – більше не під табу. Там дозволили демонструвати святкування Різдва – виставляти ілюмінацію, ялинки, подарунки.

Про це повідомляє The Guardian.

Досі публічне виконання обрядів інших релігій в Саудівській Аравії вважалося протизаконним. Але цього року влада пішла на поступки, дозволивши не лише демонструвати святкування народження Ісуса, а й відкрито продавати пов’язані з Різдвом товари.

Алія Обайді, жителька столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда, розповіла The Guardian, що раніше різдвяні покупки робила нелегально, але цього року все змінилося.

 Фото: flowertiare/Depositphotos

"Ви не побачите прикрашені ялинки в громадських місцях. Але у продажу можна побачити їх у коробках. Це означає, що святкувати Різдво безпечно. Це велика зміна", – розповіла Алія Обайді.

Причина таких змін у тому, що влада Саудівської Аравії вирішила продемонструвати відкритість. 

"Було усвідомлення того, що треба щось міняти, – сказав один із наближених до наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана. — Люди хочуть жити у глобальному світі. Надто довго їм нав'язували вузьку ідентичність. Нам нема чого боятися інших звичаїв".

Нагадаємо, "УП.Життя" дослідило матеріали про святкування зимових свят під час воєн.

Читайте також: Іранські жінки стали Героями року 2022 за версією TIME


Реклама:


 570
КУЛЬТУРА

Важливі прем'єри 2022: як українські театри творили дива під обстрілами

Ганна Щокань, Ірина Голіздра
 13674
Суспільство

Швидко, корисно і майже без світла: рецепти 8 страв на Новий Рік від відомого шеф-кухаря

Діана Кречетова
 4189
КУЛЬТУРА

Коли слухаєш барокову музику – здається, що летиш: у Кирилівській церкві заспівали одразу два хори

Ганна Щокань

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Важливі прем'єри 2022: як українські театри творили дива під обстрілами

Ганна Щокань, Ірина Голіздра
Як звільнити освітянина-колаборанта? Пояснює освітній омбудсмен
Кабмін планує дозволити виїзд за кордон заброньованим від мобілізації чоловікам – Мінекономіки
На Український фестиваль в рамках Євробачення у Ліверпулі надійшло понад пів тисячі заявок
Британська асоціація ілюстраторів вибачилася перед українцями за поширення малюнка росіянки
Twitter відновив функцію запобігання самогубствам
Суспільство

Швидко, корисно і майже без світла: рецепти 8 страв на Новий Рік від відомого шеф-кухаря

Діана Кречетова
КУЛЬТУРА

Коли слухаєш барокову музику – здається, що летиш: у Кирилівській церкві заспівали одразу два хори

Ганна Щокань