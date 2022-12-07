Іранські жінки стали Героями року 2022 за версією TIME

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 грудня 2022

Жінки Ірану стали Героями року 2022 за версією американського журналу TIME. 

Їх відзначили за протести проти диктаторського режиму, які сколихнули Іран цьогоріч, повідомили у виданні TIME.

"Рух, який вони очолюють, є освіченим, ліберальним, світським, виховується на вищих очікуваннях і відчайдушно прагне нормальності", – пише автор і колишній оглядач TIME Азаде Моавені. 

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За його словами, іранські жінки "зовсім не схожі на тих, хто був перед ними".

"Іноді вони відчувають себе більше транснаціональним поколінням Z, ніж іранцями", – додають у виданні. 

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 Фото: @foroughalaei/TIME

"Міцний характер" іранок був очевидний задовго до трагічної смерті 22-річної Махси Аміні, кажуть у TIME.

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Раніше Людиною року 2022 став президент Володимир Зеленський та "дух України".

Нагадаємо, вбивство силовиками Махси Аміні за "неправильне" носіння хіджабу спричинило найтриваліше повстання за 43-річну історію Ісламської Республіки. 

Провідну роль у цій боротьбі відіграють жінки: на знак протесту вони спалюють хіджаби, обрізають волосся, зривають портрети диктатора.

Майже за 3 місяці протестів силовики вбили щонайменше 342 людей. Понад 15 тисяч протестувальників затримали, а п'ятьом "присудили" смертну кару.

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