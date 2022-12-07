Іранські жінки стали Героями року 2022 за версією TIME

Жінки Ірану стали Героями року 2022 за версією американського журналу TIME.
Їх відзначили за протести проти диктаторського режиму, які сколихнули Іран цьогоріч, повідомили у виданні TIME.
"Рух, який вони очолюють, є освіченим, ліберальним, світським, виховується на вищих очікуваннях і відчайдушно прагне нормальності", – пише автор і колишній оглядач TIME Азаде Моавені.
За його словами, іранські жінки "зовсім не схожі на тих, хто був перед ними".
"Іноді вони відчувають себе більше транснаціональним поколінням Z, ніж іранцями", – додають у виданні.
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|Фото: @foroughalaei/TIME
"Міцний характер" іранок був очевидний задовго до трагічної смерті 22-річної Махси Аміні, кажуть у TIME.
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Раніше Людиною року 2022 став президент Володимир Зеленський та "дух України".
Нагадаємо, вбивство силовиками Махси Аміні за "неправильне" носіння хіджабу спричинило найтриваліше повстання за 43-річну історію Ісламської Республіки.
Провідну роль у цій боротьбі відіграють жінки: на знак протесту вони спалюють хіджаби, обрізають волосся, зривають портрети диктатора.
Майже за 3 місяці протестів силовики вбили щонайменше 342 людей. Понад 15 тисяч протестувальників затримали, а п'ятьом "присудили" смертну кару.
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