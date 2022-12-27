Швидко, корисно і майже без світла: рецепти 8 страв на Новий Рік від відомого шеф-кухаря

Приготування новорічного столу цьогоріч виглядає як ще один виклик для мільйонів українців.

Ми уже навчилися пристосовуватися до відсутності електрики, тепла, зв'язку і води, але як в таких умовах приготувати традиційні страви, які щороку є на новорічному столі багатьох сімей?

Відповідь є – завжди можна знайти альтернативу, подекуди навіть кориснішу.

"Українська правда. Життя" підготувала перелік страв для святкового столу, для приготування яких вам знадобиться лише пальник і зовсім трохи електроенергії. Новорічне меню нам запропонував відомий український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко.

"Традиційна запечена качка – вже не варіант, та й можливість, наприклад, спекти коржі на святковий "Наполеон" є лише у щасливих власників газових духовок. Але свято обов’язково має бути!" – наголошує кулінар.

Клопотенко поділився вісьмома простими рецептами страв, які можна встигнути приготувати між відключеннями світла. І хоча це вимога обставин, але ніхто не заважає зробити таке меню – традиційним, додає шеф-кухар. У такого меню, на його думку, є ще одна перевага:

"Як не парадоксально, але цього року фактично здійсниться моя мрія – українці перестануть годинами "вмирати" на кухнях, готуючи безмежну кількість страв, які потім доїдають ще тиждень".

А тепер до роботи!

Які страви на святковий стіл можна приготувати (майже) без світла?

Холодні закуски

Паштет з тунцем та оливками

Паштети і різні намазки – ідеальні закуски до будь-якого святкового столу у цей непростий час. Тим більше, якщо для їхнього приготування не потрібно нічого смажити або запікати.

Паштет з тунцем та оливками – один з найсмачніших і простих у приготуванні рецептів, яким Євген Клопотенко радить скористатися.

"Тунець в поєднанні з ніжним крем-сиром, свіжою зеленню, оливками і лимоном ідеально поєднується з хрумким багетом. Якщо ви хочете ще більш урізноманітнити свій святковий стіл, спробуйте приготувати дивовижно простий паштет із сардин з маслом", – наголошує шеф-кухар.

На приготування 4-х порцій вам знадобиться орієнтовно 20 хвилин.

Інгредієнти:

одна консервована банка тунця

150 г оливок без кісточок

один лимон

5 гілочок петрушки

200 г будь-якого крем-сиру

один багет 1

1 ст. л. соняшникової олії

2-3 дрібки сухого орегано або суміш пряних трав

сіль та перець за смаком за смаком

Покроковий рецепт

Оливки без кісточок (100-120 г) подрібніть ножем, щоб паштет в результаті мав більш однорідну структуру. Лимон помийте і зріжте верхній шар жовтої цедри так, щоб вийшли тонкі смужки, як на фото (зробіть це за допомогою спеціального ножа або дрібної терки). Помийте 5 гілочок петрушки, після чого відокремте листя від стебел і подрібніть їх ножем.

Далі відкрийте банку з тунцем та злийте весь сік. Змішайте тунець, оливки, цедру лимона, зелень петрушки і 200 г крем-сиру в одній посудині. Кулінар радить перемішувати інгредієнти виделкою до отримання однорідної маси. Після цього посоліть і поперчіть готовий паштет за смаком.

Багет потрібно нарізати на однакові шматочки і трохи підсушити його на сковорідці. Той, хто не є щасливим власником газової плити, може зробити це за допомогою пальника або ж "зловити момент", коли є електрика.

Наостаток потрібно намастити паштет на підсушені шматочки багета і прикрасити їх невеликою кількістю лимонної цедри.

Паштет з тунцем та оливками. Фото надане PR-директором Євгена Клопотенка

Хумус класичний

Хумус – це класика близькосхідної кухні, але також є популярним в Ізраїлі та арабських країнах. Хумус, як і борщ, може бути різним в залежності від набору спецій та консистенції. Деякі роблять хумус густішим, а хтось надає перевагу йому у більш рідкому вигляді, схожому на соус.

"Особисто мені подобається щось середнє між цими двома варіантами. А ще я вам відкрию невеликий секрет. Приготувати божественний хумус в домашніх умовах так само просто, як приготувати картопляне пюре. Або навіть простіше. Переконайтеся самі", – наголошує Клопотенко.

На приготування двох порцій вам знадобиться орієнтовно 20 хвилин і зовсім трохи електрики, тому радимо готувати хумус у проміжку між відключенням світла.

Інгредієнти:

одна банка консервованого відвареного нуту

2-3 зубчики часнику

3 ст. л. лимонного соку (або до смаку)

1/3 ч. л. зіри (кмин)

3 ст. л. пасти Тахіні (кунжутна паста)

3-4 ст. л. оливкової олії

1/2 ч. л. солі

Покроковий рецепт

Спершу необхідно злити воду з відвареного консервованого нуту (400 г) в окрему ємність. Однак не виливайте її, бо пізніше ця вода знадобиться для того, щоб регулювати консистенцію хумусу.

До нуту додайте готову пасту Тахіні (3 ст. л.). Нині вона продається у будь-якому супермаркеті. До отриманої консистенції додайте розчавлені зубчики часнику (2-3 штуки), сіль (0,5 ч. л.) і сік лимона (3 ст. л.).

Потім додайте до нуту кмин (1/3 ч.л.) і оливкову олію (3-4 ст. л.). Далі вам знадобиться блендер і трохи електрики: перекладіть нут в чашу блендера і подрібніть все до однорідної гладкої консистенції.

Скуштуйте, після чого доведіть до смаку сіллю і соком лимона, якщо це необхідно.

Якщо отримана консистенція здається надто густою, її можна відрегулювати вище згаданим відваром від нуту. Хумус готовий, і його можна подавати до столу, окропивши оливковою олією як на фото.

Хумус класичний. Фото надане PR-директором Євгена Клопотенка

Салати

Салат з бринзою і в'яленими томатами

Євген Клопотенко запевняє, що ви, ваші близькі та гості точно не залишитеся байдужими, коли спробуєте салат з поєднанням овочів та бринзи:

"Поєднання бринзи та овочів створене на небесах. Я вирішив не нехтувати таким дарунком богів та приготувати салат з бринзою і в’яленими томатами. А ще додав трохи чорносливу, свіжої зелені, кислоти лимону та гарбузового насіння для різноманітності структур. І знаєте, це божественно смачно!"

Щоб приготувати дві порції, вам знадобиться орієнтовно 15 хвилин.

Інгредієнти:

200 г бринзи

5-6 шт. в'ялених томатів, які можна купити у супермаркеті

5-6 шт. чорносливин

90-100 г міксу салатів

2 ст. л. гарбузового насіння

сік половини лимона

2-3 ст. л. оливкової олії

сіль до смаку

Покроковий рецепт

Покладіть у посудину мікс салатів. Потім наріжте тонкими смужками 5-6 чорносливин і стільки ж в'ялених томатів. Змішайте їх з салатом. Далі розламайте руками на невеликі крихти 200 г бринзи і додайте до салату. Акуратно перемішайте ложкою або руками, після чого додайте сік лимона та оливкову олію.

Якщо бринза недостатньо солона, можна додати трохи солі. Перед подачею посипте салат 2 ст. л. гарбузового насіння, яке також продається у супермаркетах.

Салат з бринзою і в'яленими томатами. Фото надане PR-директором Євгена Клопотенка

Салат з креветками і соусом "Вінегрет"

Якщо у родині є любителі морепродуктів, то салат з креветками – чудовий варіант для новорічного столу. Вишуканості цьому салату додає секретний (вже ні) соус "Вінегрет" з авокадо, який чудово підкреслює смак креветок.

На приготування 2-х порцій вам знадобиться 25 хвилин і блендер, тому радимо викроїти на його приготування трохи часу у проміжках між відключеннями світла.

Інгредієнти:

250 г готових заморожених креветок

200 г помідорів черрі

один або два огірка

10 гілочок кінзи

Інгредієнти для соусу:

один стиглий авокадо

50-70 мл соняшникової або оливкової олії

2 ст. л. соку лимона

одна-дві дрібки солі

одна-дві дрібки чорного меленого перцю

Покроковий рецепт

Для приготування соусу "Вінегрет" візьміть одне авокадо, помийте його, очистіть від шкірки, розріжте на дві частини і видаліть кісточку.

Порізані шматочки авокадо викладіть у чашу блендера і додайте соняшникову або оливкову олію, а також 2 ст. л. лимонного соку, 1-2 дрібки солі та дрібку чорного меленого перцю. Замість лимонного соку ви також можете взяти яблучний або білий винний оцет.

Для салату необхідно розморозити креветки, заливши їх гарячою водою. Потім очистити їх від панцира. Далі помийте і розріжте уздовж навпіл томати черрі. Листя кінзи відокремте від стебел, добре промийте і подрібніть ножем.

Огірок помийте і наріжте середніми кубиками. Використовуйте один великий або два середніх огірка.

Наостанок з'єднайте всі ці інгредієнти і перемішайте з соусом "Вінегрет". Цей салат варто подавати одразу.

Салат з креветкам і соусом "Вінегрет". Фото надане PR-директором Євгена Клопотенка

Гарячі страви, які можна приготувати з мінімальним використанням плити або газового пальника

Овочеві роли з соусом

Йдеться про азіатську класику – роли з рисового паперу. Для них можна використовувати будь-яку начинку, втім Клопотенко пропонує овочеві роли з соусом на основі соєвого.

"Готувати їх дуже просто і швидко, виходить неймовірно апетитна страва в азіатському стилі", – наголошує кулінар.

На приготування 2-х порцій вам знадобиться орієнтовно 30 хвилин та плита або газова плитка чи пальник.

Інгредієнти:

4 листа рисового паперу, який продається у будь-якому мережевому супермаркеті

300 г печериць

одна велика морква

2 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. насіння кунжуту

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

60 мл води

100 мл соєвого соусу

1 ч. л. мірину (рідка солодка приправа японської кухні)

половинка перцю чилі

петрушка за смаком

сіль та перець за смаком

Покроковий рецепт

Одну морквину очистіть від шкірки і наріжте довгими смужками на мандоліні або за допомогою овочечистки як для корейської моркви.

Помийте, обсушіть і наріжте слайсами 300 г печериць. Розігрійте сковорідку з 2-ма ст. л. рослинної олії, підрум'яньте печериці та моркву протягом 1-2 хвилин, щоб морква залишилася хрусткою.

Перець чилі помийте і відріжте приблизно половину. Наріжте половину перцю чилі дуже дрібними кубиками.

Змішайте в мисці моркву, печериці та перець чилі, після чого додайте листочки петрушки за смаком.

Налийте в сотейник 100 мл соєвого соусу та додайте 1 ч. л. мірину. Потім розведіть в піалці 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю в 60 мл води. Введіть суміш у соєвий соус і прогрійте до загустіння.

Далі найцікавіше. Візьміть рисові листи, змастіть кожен з них водою для еластичності. Викладіть начинку на одну сторону листа і акуратно загорніть в рол. Краще робити це на рівній поверхні столу, а не в руках.

Розріжте готовий рол навпіл під кутом 45 градусів. При подачі полийте овочеві роли соусом і посипте кунжутним насінням.

Овочеві роли з соусом. Фото надане PR-директором Євгена Клопотенка

Кускус з мідіями

Клопотенко обіцяє, що смак цієї страви може "перенести" на інший континент:

"Незвична структура кускусу, ніжність мідій, легка солодкість вершкового масла і гострота руколи, об’єднавшись в одній страві за допомогою невеликої кількості ароматних спецій, здатні, хоч і ненадовго, перенести вас в Марокко або ж на узбережжі Тунісу".

Для приготування двох порцій вам знадобиться 15 хвилин, плита (або газова плитка/пальник) та окріп, тому перед приготуванням переконайтеся, що у вас є можливість закип'ятити воду та "розвести вогонь".

Інгредієнти:

100 г кускусу

50 г мідій

лимонна цедра

сік половини лимона

1 ст. л. рослинної олії

10 г вершкового масла

сіль за смаком

перець за смаком

Покроковий рецепт

Спершу необхідно залити окропом кускус. Накрийте кришкою та залиште його запарюватися на 5 хвилин.

Потім розморозьте мідії. На пательні розігрійте вершкове масло і додайте мідії. Обсмажте їх протягом 5 хвилин та посоліть/поперчіть за смаком. Наостанок додайте до мідій кускус, лимонний сік, цедру, оливкову олію і улюблені спеції.

Далі – вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і залишаємо так страву на декілька хвилин. Під час подачі прикрашаємо жменькою руколи або іншою зеленню.

Кускус з мідіями. Фото надане PR-директором Євгена Клопотенка

Десерти

Трюфелі з фініків

За класичним рецептом, трюфелі готують з шоколаду, вершків і вершкового масла. Але не цього разу. Євген Клопотенко пропонує здорову вегетаріанську альтернативу – трюфелі з фініків, кероба та кокосових вершків. Це не лише смачно, але і корисно.

Для приготування 4-х порцій знадобиться орієнтовно 15 хвилин і блендер. Такий десерт можна приготувати завчасно у проміжках між відключеннями електрики.

Інгредієнти:

500 г в'ялених фініків

5 ст. л. кероба

30 мл кокосових вершків

100 г фісташок

100 г волоського горіха

Зазначимо, кероб – це стручкові плоди вічнозеленого ріжкового дерева, продаються, зокрема, у сухому меленому вигляді. За смаком і ароматом нагадує шоколад з кавовим відтінком.

Покроковий рецепт

Візьміть 500 г фініків, видаліть кісточки, а м’якоть розберіть на частини, після чого відправте в чашу блендера.

До фініків додайте 3 ст. л. кероба. Отриману масу подрібніть у блендері до однорідності і додайте 30 мл кокосових вершків. Ще раз добре подрібніть.

Тепер можна формувати кульки однакового розміру як на фото. Розділіть отриману кількість кульок на три частини. Кожна з них матиме різне оздоблення. Першу частину готових фінікових цукерок обваляйте в 2 ст. л. кероба.

Потім очистіть від шкаралупи 100 г фісташок і подрібніть ножем. Те саме зробіть зі 100 г волоського горіха. Другу частину фінікових трюфелів обваляйте в подрібнених крихтах фісташок, а третю – у крихті з волоських горіхів. Поставте всі трюфелі в холодильник на кілька годин.

Трюфелі з фініків. Фото надане PR-директором Євгена Клопотенка

Чізкейк з грейпфрутом (або апельсином)

Ніжний, кремовий та в міру солодкий чізкейк, який не потрібно випікати – справжня знахідка у цей час. Такий десерт прикрасить будь-який новорічний стіл.

Для приготування вам знадобиться до години часу, сковорідка, блендер, а також натхнення, трохи терпіння і любові.

Інгредієнти:

500 г кисломолочного сиру 9%

200 мл натурального несолодкого йогурту

150 г цукру

10 г гранульованого желатину

50 мл води

250 г вівсяного печива

100 г вершкового масла 82,5%

Для оздоблення (за бажанням):

1 грейпфрут (або апельсин)

2 ст. л. цукру

20 г вершкового масла 82,5%

сік половини лимона

20-30 г чорного шоколаду

Покроковий рецепт

Спершу залийте 10 г желатину водою (приблизно 50 г) і відставте на 10 хвилин. За цей час желатин розбухне. Після цього розчиніть його на паровій бані, постійно помішуючи вінчиком або ложкою. Відставте миску в сторону. Якщо желатин почне застигати, поверніть миску на парову баню.

Далі подрібніть 250 г вівсяного печива в крихту. Можна використовувати блендер або скористатися качалкою. Для цього на пергаментний папір викладіть печиво, зверху накрийте таким же шматком пергаменту та "розкачуйте" печиво качалкою.

Розтопіть 100 г вершкового масла 82,5% та змішайте в мисці з крихтою печива. Добре перемішайте суміш до однорідного стану.

Викладіть пластичну масу в розбірну форму діаметром 20 см. Добре утрамбуйте склянкою та поставте в холодильник для застигання щонайменше на 30 хвилин.

Тим часом перетріть через сито 500 г кисломолочного сиру 9% чи перебийте занурювальним блендером. Додайте 200 мл несолодкого йогурту та 150 г цукру.

Добре перемішайте сир з цукром до однорідності блендером або ложкою, після чого перекладіть в сирну масу желатин і перемішайте.

Викладіть отриману масу на основу з вівсяного печива і знову поставте форму в холодильник для застигання щонайменше на 2 години.

Оздоблення десерту

Якщо ви маєте час, бажання і натхнення, можете прикрасити чізкейк грейпфрутом (або апельсином).

Для цього необхідно:

добре помити та нарізати грейпфрут/апельсин кружальцями;

кружальцями; розтопити на сковорідці 20 г вершкового масла 82,5%;

82,5%; коли масло трохи розтопиться, вичавте туди сік половини лимона ;

; додайте в сковорідку 2 ст. л. цукру , після чого зменште вогонь і дочекайтеся, поки цукор розтане;

, після чого зменште вогонь і дочекайтеся, поки цукор розтане; викладіть на сковорідку кружечки грейпфрута і тушкуйте 5-7 хвилин, поки фрукт не карамелізується, періодично перевертаючи з боку на бік щипчиками або виделкою.

Наостанок викладіть на тарілку кружальця грейпфрута/апельсина, щоб вони повністю охололи. Після охолодження викладіть карамелізовані кружечки грейпфрута на чізкейк і за бажанням посипте чорним шоколадом, нарізаним на смужки як на фото.

Чізкейк з грейпфрутом (або апельсином). Фото надане PR-директором Євгена Клопотенка

Сподіваємось, ці рецепти до новорічного меню стануть вам у нагоді та подарують близьким святковий настрій у цей складний час.

Нагадаємо, "УП. Життя" поговорила з психологами щодо святкування Нового року та Різдва під час війни. Чому не варто відчувати сором і провину через бажання внести у життя довоєнну "нормальність" на зимові свята – читайте у матеріалі: Свято (не) наближається. Чому психологи радять не відмовлятися від новорічних празників

Діана Кречетова, "Українська правда. Життя"

Фото обкладинки: thayra/Depositphotos