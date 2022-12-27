Вчені з’ясували, у якому віці люди найменше сплять

Вчені з’ясували, що дорослі люди віком від 30 до 50 років найменше часу приділяють сну.

Це показали результати дослідження, проведеного вченими Лондонського, Ліонського університетів та Університету Східної Англії, про які повідомляє Nature Communications.

У дослідженні взяли участь понад 730 тисяч учасників із 63 країн. Результати показали, що середня тривалість сну зменшується в ранньому дорослому віці до 33-х років, а зростає у 53 роки.

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Учасники дослідження грали в мобільну гру Sea Hero Quest, створеній для допомоги у вивченні хвороби Альцгеймера. Гравці рухалися у віртуальному човні, запам'ятовуючи мапу. Коли карта зникала, додаток збирав дані про те, наскільки ефективно вони орієнтувалися в просторі та досягали цілей. Гра покликана продемонструвати відмінності в просторових навігаційних здібностях. Також вчені враховували демографічні характеристики учасників дослідження.

Фото: AllaSerebrina Depositphotos

Дослідники на чолі з професором Г’юго Спірсом (UCL Psychology & Language Sciences) і доктором Антуаном Кутро (CNRS, Ліонський університет) виявили, що люди сплять в середньому 7,01 годин на ніч, а жінки сплять на 7,5 хвилин довше, ніж чоловіки.

Наймолодші учасники вибірки (19 років) спали найбільше, і тривалість сну зменшувалася протягом 20-х і ранніх 30-х років. А після 50 років тривалість сну знову збільшуватися. Схема була однаковою для чоловіків і жінок у різних країнах і рівнях освіти. Дослідники вважають, що погіршення сну в середньому віці спричинене доглядом за дітьми та активною працею.

Цікаво, що режим сну змінюється не тільки протягом життя, а й відрізняється між країнами.

"Ми виявили, що в усьому світі люди сплять менше в дорослому віці, але середня тривалість сну різниться між регіонами та країнами", – сказав професор Г’юго Спірс.

Найбільше сплять люди в таких країнах Східної Європи, як-от Албанія, Словаччина, Румунія, Чехія, Польща та Україна, а найменше – в країнах Південно-Східної Азії: Філіппінах, Малайзії та Індонезії. Британці сплять трохи менше, ніж у середньому. Також менше сплять люди у країнах, наближених до екватора.

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Дослідники також відзначили, що тривалість сну не вплинула на навігаційні здібності для більшої частини вибірки, за винятком людей похилого віку (віком 54-70 років).