Переможці конкурсів з української мови отримуватимуть річну стипендію від президента

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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27 грудня 2022

14 переможців конкурсу з української мови імені Перта Яцика та 39 лауреатів мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка отримуватимуть президентські стипендії впродовж року.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки. 

Стипендіатів визначено відповідними наказами МОН від 11 листопада 2022 року № 1014 та від 9 грудня 2022 року № 1109.

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Розмір стипендій становить:

 Фото: AntonioGuillemF/Depositphotos
  • 1420 грн в місяць для учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти; 
  • 2870 грн в місяць для студентів закладів фахової передвищої освіти;
  • 3800 грн в місяць студентів закладів вищої освіти.

Міжнародні конкурси проводяться щороку у декілька етапів:

  • мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка відбувається з 1 жовтня до 10 березня;
  • змагання з української мови імені Петра Яцика проводять з 9 листопада до 20 травня.

Підсумковий етап ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика мали провести 26 лютого 2022 року. Про це йшлось у відповідному наказі від МОН, проте через повномасштабне вторгнення його перенесли на 24 червня.

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