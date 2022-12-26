Як українці написали радіодиктант національної єдності-2022

Переможцями радіодиктанту національної єдності-2022 стали двоє школярів, харків’янка, яка перебуває в Німеччині, та жителька тимчасово окупованої території Луганської області.
Окрім того, у списку українців, які добре впоралися з радіодиктантом, є ті, які мали такі самі результати минулого року, повідомили 26 грудня в ефірі Українського радіо, де оголосили імена переможців.
Серед цьогорічних переможців – двоє українських школярів, учні 7-го і 10-го класу.
5 переможців припустилися лише однієї помилки в тексті, а 15 – двох.
|Радіодиктант читала акторка Ада Роговцева, а текст написала письменниця та режисерка Ірина Целик
Загалом на перевірку надійшло більше 30 тис. електронних листів і майже 10 тис. паперових. У багатьох листах містилося по декілька текстів диктантів. Христина Гоянюк, наприклад, писала разом з Українським радіо усі 22 радіодиктанти.
Листи надійшли з усіх куточків України, зокрема з тимчасово окупованих територій, а також з понад 20-ти країн світу: Польщі, Швейцарії, Португалії, Німеччини, Великої Британії, Словенії, Чехії, Франції, Казахстану, Грузії, Молдови, Нідерландів, Іспанії, Індії, Норвегії, Італії, Ірландії, Лаосу, Австрії, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Канади та США.
5 робіт були написані шрифтом Брайля.
На перевірку брали навіть ті електронні листи, які прийшли пізніше зазначеного часу, але до оприлюднення тексту диктанту. Адже в більшості з них було вказано, що автори не встигали вчасно відправити листи у зв’язку з відключеннями світла.
"Географія цьогорічного радіодиктанту дійсно вражає. Але не менше вражає те, як об’єдналися навколо написання диктанту люди в самій Україні. Його писали вчителі і бізнесмени, військові на лінії фронту та громадські активісти, чиновники та популярні блогери", – розповіла координаторка радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.
Листи з текстами радіодиктанту перевіряли представники вчительської спільноти EdCamp Ukraine.
Повний список переможців Радіодиктанту національної єдності-2022:
- Галина Шура;
- Христина Гоянюк;
- Роман Гладик;
- Володимир Тесленко;
- Анна Гурська;
- Леся Бойко;
- Юлія Туманцева;
- Тетяна Павлик;
- Тетяна Остаповець;
- Поліна Іванова;
- Марія Бесараб;
- Ольга Дерман;
- Катерина Малікова;
- Лілея Титаренко;
- Каміла Тушинська;
- Поліна Жученкова;
- Єгор Берест;
- Володимир Яслик;
- Дар’я Верба;
- Аліна Кожуховська.
Цьогоріч радіодиктант читала акторка Ада Роговцева, а текст написала письменниця та режисерка Ірина Целик. Диктант був присвячений рідному дому і розчулив чимало українців, особливо тих, хто через війну покинув свою оселю, або залишився без неї.
Нагадаємо, радіодиктант національної єдності за традицією проходить 9 листопада у День української писемності та мови. У 2021-му році радіодиктант без жодної помилки написала вихователька Галина Шура з Волині, яка цьогоріч також потрапила у список переможців.
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