Як українці написали радіодиктант національної єдності-2022

Переможцями радіодиктанту національної єдності-2022 стали двоє школярів, харків’янка, яка перебуває в Німеччині, та жителька тимчасово окупованої території Луганської області.

Окрім того, у списку українців, які добре впоралися з радіодиктантом, є ті, які мали такі самі результати минулого року, повідомили 26 грудня в ефірі Українського радіо, де оголосили імена переможців.

Серед цьогорічних переможців – двоє українських школярів, учні 7-го і 10-го класу.

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5 переможців припустилися лише однієї помилки в тексті, а 15 – двох.

Радіодиктант читала акторка Ада Роговцева, а текст написала письменниця та режисерка Ірина Целик

Загалом на перевірку надійшло більше 30 тис. електронних листів і майже 10 тис. паперових. У багатьох листах містилося по декілька текстів диктантів. Христина Гоянюк, наприклад, писала разом з Українським радіо усі 22 радіодиктанти.

Листи надійшли з усіх куточків України, зокрема з тимчасово окупованих територій, а також з понад 20-ти країн світу: Польщі, Швейцарії, Португалії, Німеччини, Великої Британії, Словенії, Чехії, Франції, Казахстану, Грузії, Молдови, Нідерландів, Іспанії, Індії, Норвегії, Італії, Ірландії, Лаосу, Австрії, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Канади та США.

5 робіт були написані шрифтом Брайля.

На перевірку брали навіть ті електронні листи, які прийшли пізніше зазначеного часу, але до оприлюднення тексту диктанту. Адже в більшості з них було вказано, що автори не встигали вчасно відправити листи у зв’язку з відключеннями світла.

"Географія цьогорічного радіодиктанту дійсно вражає. Але не менше вражає те, як об’єдналися навколо написання диктанту люди в самій Україні. Його писали вчителі і бізнесмени, військові на лінії фронту та громадські активісти, чиновники та популярні блогери", – розповіла координаторка радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.

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Листи з текстами радіодиктанту перевіряли представники вчительської спільноти EdCamp Ukraine.

Повний список переможців Радіодиктанту національної єдності-2022:

Галина Шура;

Христина Гоянюк;

Роман Гладик;

Володимир Тесленко;

Анна Гурська;

Леся Бойко;

Юлія Туманцева;

Тетяна Павлик;

Тетяна Остаповець;

Поліна Іванова;

Марія Бесараб;

Ольга Дерман;

Катерина Малікова;

Лілея Титаренко;

Каміла Тушинська;

Поліна Жученкова;

Єгор Берест;

Володимир Яслик;

Дар’я Верба;

Аліна Кожуховська.

Цьогоріч радіодиктант читала акторка Ада Роговцева, а текст написала письменниця та режисерка Ірина Целик. Диктант був присвячений рідному дому і розчулив чимало українців, особливо тих, хто через війну покинув свою оселю, або залишився без неї.

Нагадаємо, радіодиктант національної єдності за традицією проходить 9 листопада у День української писемності та мови. У 2021-му році радіодиктант без жодної помилки написала вихователька Галина Шура з Волині, яка цьогоріч також потрапила у список переможців.