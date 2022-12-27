Twitter відновив функцію запобігання самогубствам

У Twitter повернули функцію #ThereIsHelp, яка рекламує гарячі лінії із запобігання самогубствам та інші ресурси безпеки для людей, які шукають певну інформацію.

Про це повідомляє Reuters, за даними якого, цю функцію видалили 23 грудня за наказом власника соцмережі Ілона Маска.

Останній приблизно через 15 годин після першого повідомлення про видалення функції у дописі на своїй сторінці стверджував, що відповідна інформація – фейк. Зокрема, Маск написав:

"Неправда, вона (функція) все ще є".

Відповідаючи обуреним користувачам, власник соцмережі запостив ще один твіт, в якому наголосив:

"Twitter не запобігає самогубству".

Пізніше керівниця відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін підтвердила видалення цієї функції, однак зауважила, що це було "тимчасово".

"Твіттер виправляв релевантність, оптимізував розмір підказок для повідомлень і корегував застарілі підказки. Ми знаємо, що ці банери корисні, і ми не мали наміру прибирати їх назавжди", – повідомила Ірвін у листі Reuters.

Функція #ThereIsHelp, розміщує банер у верхній частині результатів пошуку за певними темами. На ньому перераховані контакти організацій підтримки в багатьох країнах, пов'язаних з:

психічним здоров'ям,

ВІЛ,

вакцинами,

сексуальною експлуатацією дітей,

COVID-19,

гендерно зумовленим насильством,

природними катастрофами,

свободою вираження поглядів.

У суботу, 24 грудня, банер повернувся в пошукові запити про самогубства і домашнє насильство в багатьох країнах під такими термінами, як "shtwt", скорочено від "самоушкодження у Twitter".

Водночас наразі не зрозуміло, чи було відновлено цю функцію для інших категорій, тому що на той момент функція не з'являлася для деяких пошукових запитів, які, як раніше заявляв Twitter, викликали її появу. Наприклад, "ВІЛ".

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск став власником Twitter у жовтні.