Польські археологи виявили у гробницях єгипетських вельмож голови крокодилів

Дев’ять голів крокодилів знайшли польські дослідники у Фіванському некрополі, неподалік від храму Хатшепсут в Єгипті.

Вони були поховані кілька тисяч років тому у двох гробницях єгипетських можновладців, повідомляє Польське радіо.

За словами доктора Патріка Чудзіка, керівника дослідження з Центру середземноморської археології Варшавського університету, це унікальне відкриття, тому що досі в Єгипті не було відомо про могили зі спорядженням у вигляді крокодилів.

Голови рептилій знайшли у гробниці канцлера Четі, одного з найважливіших посадових осіб часів фараона Ментухотепа II (правив 2055-2002 рр. до н.е.) та в іншій анонімній гробниці, яка, ймовірно, належить візиру, який служив при дворі того ж правителя. Цю посаду єгиптологи порівнюють із посадою сучасного прем'єр-міністра.

Археолог зазначив, що виявлені його командою голови крокодилів не муміфіковані, а загорнуті в тканину. Вони не піддавалися жодним додатковим обробкам.

Черепи з досліджених могил належали молодим і дорослим особам. Середня їхня довжина становила від 2 до 4 м.

До наших днів збереглися лише фрагменти черепів і нижньої щелепи, тому фахівці не можуть сказати, як відбувалося обезголовлення.

"Наші відкриття показують, що останки крокодилів були частиною похоронного інвентарю, а тому мали магічне значення", – каже Чудзік.

Дослідник каже, що голови мали допомогти покійному в подорожі потойбічним світом. Крокодили були присутні в Єгипті приблизно до середини ХХ століття, коли Велика Асуанська гребля була побудована на півдні країни.

У стародавньому Єгипті вони були об'єктом поклоніння, але також викликали страх, тому що любили вештатися на піщаних берегах Нілу. Вони полювали на жертв серед каналів Нілу.

У стародавньому Єгипті бог Собек зображувався у вигляді крокодила або людини з головою крокодила. Завдяки єгипетському синкретизму він здобув високий ранг у пантеоні. Іноді його називали Собек-Ра, завдяки чому він також став сонячним божеством. Ра був одним з найважливіших єгипетських богів.

"Душа померлого, чия могила містила крокодилячі голови, була захищена Собеком і комбінованою формою Собек-Ра. Тоді вона могло прийняти форму бога й таким чином отримати його силу, що також захищало її від небезпек, що ховаються в потойбічному світі", – пояснив доктор Чудзік, посилаючись на стародавні заклинання, записані в збірках поховальних текстів часів Стародавнього Єгипту.

Могили, розташовані біля храму Хатшепсут, є об’єктом досліджень поляків з 2013 року.

Команда Чудзіка виявила черепи крокодилів не в гробницях, а в купах, залишених їх першим дослідником – Гербертом Вінлоком з Метрополітен-музею в США, який працював там 100 років тому.

Дослідники того часу мало звертали уваги на останки тварин. Вони зосередилися на придбанні цінних з їхньої точки зору артефактів – ювелірних прикрас, скульптур і предметів повсякденного вжитку. Решту згрібали у купу.

Вчені припускають, що голови крокодилів у багаті гробниці в Стародавньому Єгипті поміщали нерідко. Це підтверджують останні відкриття в некрополі Асасіф, де було знайдено ще останки цих нільських рептилій в одній гробниці.