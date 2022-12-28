У Києві видали брошуру з новими назвами вулиць з 2014 року: де подивитись

У Києві створили брошуру, де можна подивитись нові назви перейменованих вулиць, площ та бульварів.

Департамент суспільних комунікацій міста зібрав назви усіх об’єктів, перейменованих протягом 2014-2022 років, повідомляє Київська міська держадміністрація.

Усі вулиці згруповані відповідно до районів столиці. Брошура доступна онлайн за посиланням.

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Також збірник можна буде знайти у Vcentrі HUB, ЦНАПах, районних державних адміністраціях тощо.

Нагадаємо, з 2014 року нові назви отримали 436 вулиць, провулків, проспектів, бульварів та площ Києва.

Майже половина з них (202 об’єкти) перейменували цього року за окремою процедурою.

Нагадаємо, у разі перейменування вулиці документи змінювати не потрібно, адже нова назва не є зміною місця проживання.

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"Перейменування не створює жодних побутових проблем. Перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотографій, зміни прізвища тощо.

Тобто тоді, коли в людини виникає потреба. Тривалість процедури перереєстрації не обмежена в терміні", – каже директор департаменту Роман Лелюк

Також чинними залишаються документи, які засвідчують право власності на нерухомість: свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, дарування тощо. Утім, якщо ви зареєстровані на вулиці, якій змінили назву, треба вносити зміни в установчі документи.

Потрібно буде оновити відомості про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб.