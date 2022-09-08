Вулицю Московську у Києві таки перейменували

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 вересня 2022

8 вересня у Києві голосували за перейменування вулиці Московської на вулицю Князів Острозьких.

Комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування спершу не підтримала перейменування через іншу пропозицію від депутатки "Європейської Солідарності".

Однак зрештою Київська міська рада проголосувала за перейменування Московської на честь князів Острозьких.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

 Фото ілюстративне: DR

"Рада не підтримала правку "ЄС". Вони вирішили не позоритися і підтримати перейменування Московської на Князів Острозьких. Алілуя!" – додала депутатка міськради Ксенія Семенова.

Загалом у цей день перейменували ще близько 40 столичних вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

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