Вулицю Московську у Києві таки перейменували

8 вересня у Києві голосували за перейменування вулиці Московської на вулицю Князів Острозьких.

Комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування спершу не підтримала перейменування через іншу пропозицію від депутатки "Європейської Солідарності".

Однак зрештою Київська міська рада проголосувала за перейменування Московської на честь князів Острозьких.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Фото ілюстративне: DR

"Рада не підтримала правку "ЄС". Вони вирішили не позоритися і підтримати перейменування Московської на Князів Острозьких. Алілуя!" – додала депутатка міськради Ксенія Семенова.

Загалом у цей день перейменували ще близько 40 столичних вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.