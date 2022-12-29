Носив у бронежилеті боєць з Олександрії: історія прапора, який Зеленський передав Конгресу США

Український прапор, який президент Володимир Зеленський передав Конгресу США, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, пошили на Кіровоградщині – у місті Олександрія.

Про це розповіла волонтерка Ірина Кабанова "Суспільному".

За словами жінки, тканину на стяг придбали за гроші місцевої мешканки Віри Вовк, чий онук загинув на війні.

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Йдеться про військового Дениса Карпенка, який загинув 15 квітня під час ракетного обстрілу РФ олександрійського аеродрому.

Фото: Офіс президента

Кошти, які Віра Вовк віддала на потреби Збройних сил, вона збирала на весілля онуку, розповідає волонтерка.

Жінка ще з 2014 року допомагає ЗСУ. Вони разом з чоловіком щомісяця передають гроші на армію, хоча обидва хворіють на онкологію. А ще Віра Вовк плете шкарпетки, готує на фронт випічку, домашню ковбасу, кров'янку та пише листи.

Ірина Кабанова їздить на передову кілька разів на місяць. Каже, що військові часто просять її привезти український прапор.

"Коли ми відпрацьовуємо запити від військових, наші хлопці щоразу, коли нам телефонують, приїжджають за передачами чи ми їдемо на фронт, завжди просять у нас стяг. Тому потреба у прапорах є завжди. З 2014 року дуже активно допомагає ЗСУ олександрійка Віра Вовк. Ми якраз збиралися їхати на передову і вона принесла до нашого координаційного центру гроші. Ми купили тканину та відали місцевій швачці, яка пошила прапори", – розповідає волонтерка.

Фото: Ірина Кабанова/"Суспільне"

Згадані стяги Ірина разом з волонтером Василем Тачинцем відвезли під Херсон у вересні. Прапори передали бійцям 57 бригади. Один з прапорів поклав собі у бронежилет земляк Ірини з Олександрії. Чоловік вважав його своїм оберегом.

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"Потім з Херсона хлопців перекинули у Бахмут. Днями наш олександрієць пише мені, що прапора більше немає, бо військові розписалися та віддали його президенту, коли той приїжджав у Бахмут. Сказав, єдине жалкує, що не встиг підписати на ньому, що він з Олександрії", – говорить Ірина.

Про те, що олександрійський прапор передадуть американському Конгресу волонтерка дізналася протягом 15 хвилин після того, як стяг передали Зеленському.

Зізнається, що якби знала про таку долю цього прапора, то зробила б із ним більше світлин.

Фото: Голос Америки

"Такі речі роблять звичайні люди: пенсіонери, швачки, волонтери, військові. Це неймовірний випадок, мене переповнює гордість, що я живу у цьому місті, що я знаю цих людей, роблю з ними одну справу", – наголошує Ірина.

За словами волонтерки, для захисника з Олександрії, який носив прапор у бронежилеті, пошиють і відправлять новий оберіг.

"Коли я почула про прапор, у мене були двоякі відчуття – мені хотілось і плакати, і радіти. З іншого боку я відчувала неймовірну гордість за нашу Україну, за наших людей, за солдата, який носив цей стяг за бронежилетом. У мене просто радіє душа", – говорить Ірина.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 грудня передав представникам Конгресу США бойовий український прапор з Бахмута. Він назвав стяг символом перемоги України у війні, яку розв‘язала РФ.