Мисткиня з Харкова подарувала Джонсону та Зеленському півників з Василькова

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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10 квітня 2022

Під час візиту прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва, художниця з Харкова Валерія Полянскова подарувала йому та президенту Володимиру Зеленському глиняних півників. 

Аналогічна майоліка вціліла на шафі в одному зі зруйнованих будинків у Бородянці. 

Мисткиня з Харкова наголошує, що ці фігурки стали своєрідним символом стійкості та перемоги. 

"Те, що Півник один із головних символів перемоги, стало зрозуміло з перших фото", – пояснила дівчина.

Раніше художниця шукала півників для своїх друзів із Польщі, але при несподіваній зустрічі вирішила подарувати їх очільникам держав. 

 Фото Лери Полянськової

"Ми опинилися на вулиці Лютеранській, і побачили Зеленого, що гуляє, і Джонсона. Пофотографували їх здалеку (для фактажу) і Даня (Даніл Сябро – ред.) повіз мене додому.

І вже майже перед будинком, я зрозуміла, як завтикала, і що не зробила…

На що Даня сказав – якщо хочеш поїдемо і спробуємо подарувати", – пригадує дівчина. 

Художниця наздогнала делегацію на Алеї Небесної Сотні та вмовила охоронців підпустити її до високопосадовців, щоб таки вручити подарунки.

"Глиняні півні, копія тих, що були на відомому фото зі зруйнованої Бородянки. Вони стали символом стійкості українського народу. Віримо, що це гарний знак", – написав згодом президент у своєму Instagram.

Нагадаємо, що кухонна шафа у Бородяці, яка не впала у зруйнованому окупантами будинку, стала справжнім символом боротьби. 

На верхній полиці також вистояв керамічний півник, авторства Прокопа Бидасюка з Василькова.

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