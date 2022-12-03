У Швейцарії літнє подружжя знайшло 20 тис. франків і повернуло їх власнику

У Швейцарії літнє подружжя знайшло на вулиці у конверті 20 тис. франків (понад 21 тис. доларів) та повернуло їх власнику.

Про це повідомили у місцевій поліції.

У комуні Мартіньї німий дідусь отримав у банку 20 тис. франків та поклав їх у конверт. Однак загубив гроші, коли йшов до своєї машини.

Відсутність грошей літній чоловік помітив вже вдома, він подумав, що гроші вкрали та звернувся до поліції.

Тим часом, конверт з грошима знайшло на вулиці подружжя. На щастя, у конверті була виписка з розписки та контактні дані власника.

Чоловік і жінка поїхали додому до старенького та повернули йому усі кошти. На знак вдячності дідусь дав подружжю 500 франків.

Нагадаємо, китаєць виграв у лотерею майже 220 мільйонів юанів (приблизно 29,9 мільйонів доларів) і приховав це від сім’ї.