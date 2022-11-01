Китаєць "замаскувався", щоб приховати від сім'ї $30 млн виграшу в лотерею. ФОТО

У Китаї чоловік виграв у лотерею майже 220 мільйонів юанів (приблизно 29,9 мільйонів доларів) і приховав це від сім’ї.

Він прийшов на вручення виграшу у мультяшному костюмі на все тіло, щоб дружина та дитина не впізнали його.

Чоловік, який представився "Містером Лі", заявив, що виграш може зробити його сім’ю лінивою, повідомляє Asia One і Bloomberg.

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"Я не сказав своїй дружині та дитині, бо боявся, що вони будуть надто самовдоволені і покинуть роботу або працюватимуть недостатньо наполегливо в майбутньому", – сказав переможець лотереї.

"Містер Лі" був відданим фанатом лотереї та купував квитки понад 10 років поспіль.

Нещодавно чоловік купив 40 лотерейних білетів приблизно за 11 доларів у магазині маленького містечка Літанг.

Кожен білет він заповнив однаковою комбінацією чисел: : 02, 15, 19, 26, 27, 29 і 02.

Чоловік розповів, що вибирав одні й ті самі сім номерів протягом останніх кількох років, бо вони здавалися йому щасливими.

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Чоловік виграв у лотерею майже 220 мільйонів юанів і приховав це від сім'ї

За даними Nanning Evening News, усі сім чисел збіглися, тому китаєць отримав 5,48 млн юанів за кожен квиток.

Наступного дня він поїхав у велике місто Наннін, столицю південного регіону Гуансі, щоб отримати виграш.

Після сплати 43 млн податків він отримав на руки приблизно 171,6 млн юанів.

Переможець уже пожертвував 5 мільйонів юанів на благодійність, але не вирішив, що робити з рештою.

Водночас, за словами юристів, виграш "Містера Лі" все одно є спільним майном подружжя.