В Австралії випустили джин на честь звільнення Херсона. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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3 грудня 2022

Австралійська компанія-виробник алкогольних напоїв Sunshine & Son випустила унікальний джин на честь звільнення Херсона від російських окупантів.

Кількість пляшок обмежена, адже це – лімітована серія, повідомляють на сайті компанії.

Виробники джину називають Херсон містом, "де, мабуть, ростуть найсолодші кавуни у світі".

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"Зрештою, щедрий шматочок свіжозрізаного кавуна стане ідеальним "гарніром" до вашого G&T (джин-тоніка). Підніміть, будь ласка, келих за Херсон і героїчні зусилля багатьох", – наголошує виробник. 

 Фото: Sunshine & Son

Ба більше, кошти від продажу усієї колекції джину підуть на закупівлю металодетекторів, які передадуть Україні в рамках гуманітарної місії з розмінування територій. 

Вартість однієї пляшки у 700 мл становить 99 австралійських доларів, що дорівнює майже 2,5 тисячам українських гривень.

Етикетка пляшки оздоблена у кольорах українського прапора, на тлі якого зображено військовослужбовця у "пікселі". У його руці – кавун, який є символом Херсона.

Крім того, дизайнером етикетки є одесит із ніком Konstantin Des. Як повідомляють у компанії, робоче місце дизайнера 10 травня постраждало від російського ракетного удару. Зараз чоловік, як і решта українців, живе в умовах відсутності електрики через російські атаки по енергетичній інфраструктурі.

 Sunshine & Son

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили Херсон від російських загарбників 11 листопада. Обласний центр перебував під окупацією від початку березня. 

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