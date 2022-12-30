У Києві вагітна застрягла в ліфті: правоохоронці зреагували миттєво

У Києві на Печерську поліція допомогла вагітній жінці, яка застрягла у ліфті через вимкнення світла в будинку.

Інцидент трапився в одній із багатоповерхівок на вулиці Бастіонній, повідомляють правоохоронці Києва.

Як з’ясувалося, жінка саме спускалася ліфтом з сьомого поверху, коли зникло світло. На допомогу відразу приїхали спецпризначенці, які перебували неподалік.

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За декілька хвилин правоохоронці разом з мешканцем будинку обережно допомогли жінці вибратись.

Поліціянти запропонували їй викликати медиків, однак вона почувала себе добре, тому відмовилась. Мешканка подякувала за швидке реагування.

Фото: Нацполіція

У таких ситуаціях поліція радить не панікувати, заспокоїтися та не намагатися відчинити двері кабіни самостійно до приїзду відповідних служб.

Також просять не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку та під час повітряних тривог.

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У Києві поліція допомогла вагітній жінці, яка застрягла у ліфті через вимкнення світла

Якщо ви застрягли у ліфті, скористайтеся кнопкою виклику диспетчера або номером телефону аварійно-ліфтової служби, повідомте про проблему та скажіть, де ви перебуваєте.

Якщо ж вони не відповідають або не можуть приїхати, зателефонуйте до служби "101".

Нагадаємо, рятувальники дістали породіллю із заблокованого ліфта багатоповерхівки в одному зі спальних районів Києва.