У ліфті київської багатоповерхівки застрягла вагітна, в якої почались пологи

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
22695
29 листопада 2022

Рятувальники дістали породіллю з заблокованого ліфта багатоповерхівки у одному зі спальних районів Києва.

Про це повідомили у головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій столиці.

Інцидент стався 28 листопада о 18:42. Ліфт зупинився між 5 і 6 поверхами дев’ятиповерхівки на вулиці Симиренка. 

Всередині перебувала вагітна жінка, у якої почалися пологи. 

 Фото: Zoff-photo/Depositphotos

Рятувальники негайно виїхали на місце подій та звільнили її з кабіни ліфта. Після того передали медикам, аби вони доставили жінку у пологовий будинок.

Нагадаємо, у КМДА радять не користуватися ліфтами під час планових відключень електрики – уникати поїздок варто за 30 хвилин до прогнозованого вимкнення. Проте, у Києві також відбувають й аварійні відключення електроенергії.

Читайте також: Лікарні – на генераторах, а швидкі – біля супермаркетів: як працює медицина у регіонах при відключенні світла


Реклама:


 2706
Суспільство

Понад 10 учнів живуть під опікою вчителів. Як харківська гімназія разом з дітьми переїхала у Вільнюс

Вікторія Андрєєва
 7877
Суспільство

Пережити блекаут: як безпечно користуватися генераторами, пічками і газовими приладами

Яна Осадча
 16090
Суспільство

"Ніхто не готує мені сніданки": що відбувається в українських родинах під час війни

Ситнік Ольга

Головне на сайті


Суспільство

Понад 10 учнів живуть під опікою вчителів. Як харківська гімназія разом з дітьми переїхала у Вільнюс

Вікторія Андрєєва
Вперше за 30 років: американські вчені винайшли новий препарат від хвороби Альцгеймера
Катували струмом і вимагали славити Шойгу: історія херсонця, який пережив російський полон
В Україні збирають заявки про потреби від шкіл, які постраждали від війни
У Львові прооперували руку жінки з невідомою генетичною патологією: мутацію вивчатимуть у Британії
Мер Києва розповів, якою буде головна ялинка країни
Суспільство

Пережити блекаут: як безпечно користуватися генераторами, пічками і газовими приладами

Яна Осадча
Суспільство

"Ніхто не готує мені сніданки": що відбувається в українських родинах під час війни

Ситнік Ольга