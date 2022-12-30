Закликав донатити на армію РФ: росіянина з Харкова засудили до 5 років в’язниці

Мешканця Харкова, який просував заклики збирати кошти на російську армію, засудити до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України у Telegram.

Згаданий засуджений – громадянин Росії, однак він має посвідку на постійне проживання на території України. У Харкові чоловік мешкає понад 10 років.

У суді прокурорам вдалося довести, що чоловік підтримує російську армію, яка, до слова, від початку повномасштабної війни не полишає спроб вщент зруйнувати Харків.

Правоохоронці з'ясували, що у березні 2022 року чоловік відправляв своїм знайомим повідомлення з російських Telegram-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових формувань РФ.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У цих повідомленнях він вказував картку російського банку, куди можна задонатити гроші для окупантів. Водночас у супровідному тексті містилися виправдовування військової збройної агресії Росії проти України.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України", – резюмували в Офісі генпрокурора.

В результаті суд призначив росіянину покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, попри його "щире розкаяння".

"У судовому засіданні засуджений визнав свою вину та щиро розкаявся", – додали в ОГП.

Нагадаємо, на Харківщині викрили колаборанта, який складав списки українських книжок на знищення.