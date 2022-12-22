На Харківщині викрили колаборанта, який складав списки українських книжок на знищення

У Харківській області викрили колаборанта, який агітував підтримувати окупантів, а також складав списки української літератури, яку представники країни-агресора мали знищити.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними прокурорів, 33-річний мешканець смт Борова, директор місцевого Палацу культури став на бік росіян та закликав своїх підлеглих підтримувати нову "владу".
Також зрадник брав активну участь у підготовці проведення Дня прапора РФ в окупованому населеному пункті.
|Зрадник передавав окупантам списки українських видань, які планували знищити. Фото: khar.gp.gov.ua
Наразі йому повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності.
Нещодавно з'ясувалося, що в окупованому Мелітополі колишня директорка школи погодилась очолити "міністерство освіти Запорізької області" та активно співпрацювала з окупантами. Вона організувала масштабну агітаційну кампанію за "приєднання" регіону до складу РФ, а також передавала приміщення шкіл, коледжів, гуртожитків російській армії.
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