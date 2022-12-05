Парамедикиня "Тайра" отримала премію Вінсенза і присвятила її вбитому Вакуленку

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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5 грудня 2022

Парамедикиня Юлія Паєвська із позивним "Тайра" отримала премію Станіслава Вінсенза за гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів у межах щорічного міжнародного форуму "Via Carpatia" у Львові.

Свою нагороду Паєвська присвятила дитячому письменнику Володимиру Вакуленку, якого російські окупанти вбили на Харківщині, повідомляє Український інститут книги.

Під час промови парамедикиня процитувала слова з посібника східної медицини, заявивши, що "на світі немає нічого, що не могло би стати ліками". За її словами, вона тоді зрозуміла, що на світі немає нічого, що не може стати зброєю.

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Юлія Паєвська додала, що дня неї зброя сьогодні – це культура, і одним із її яскравих представників був Вакуленко.

 Фото: "Укрінформ"

"Ми можемо подивитися, що роблять окупанти, коли заходять у село чи місто: вони винищують усі пам’ятки культури, музеї, книги, а що найгірше – вбивають наших представників культури... 

Нещодавно в Ізюмі знайшли тіло Володимира Вакуленка, вбитого окупантами. Це дитячий письменник... Я не думаю, що я достойна цієї великої премії. Але я це приймаю як велику честь і присвячую її Володимиру Вакуленку і всім діячам культури, які були замордовані і вбиті московськими окупантами", – наголосила Паєвська. 

Нагадаємо, Юлія Паєвська – волонтер, доброволець, парамедикиня і командир підрозділу "Янголи Тайри". Російські окупанти взяли її у полон у Маріуполі ще в середині березня. 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Паєвську звільнили з полону РФ.

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