Парамедикиня "Тайра" отримала премію Вінсенза і присвятила її вбитому Вакуленку

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
6607
5 грудня 2022

Парамедикиня Юлія Паєвська із позивним "Тайра" отримала премію Станіслава Вінсенза за гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів у межах щорічного міжнародного форуму "Via Carpatia" у Львові.

Свою нагороду Паєвська присвятила дитячому письменнику Володимиру Вакуленку, якого російські окупанти вбили на Харківщині, повідомляє Український інститут книги.

Під час промови парамедикиня процитувала слова з посібника східної медицини, заявивши, що "на світі немає нічого, що не могло би стати ліками". За її словами, вона тоді зрозуміла, що на світі немає нічого, що не може стати зброєю.

Юлія Паєвська додала, що дня неї зброя сьогодні – це культура, і одним із її яскравих представників був Вакуленко.

 Фото: "Укрінформ"

"Ми можемо подивитися, що роблять окупанти, коли заходять у село чи місто: вони винищують усі пам’ятки культури, музеї, книги, а що найгірше – вбивають наших представників культури... 

Нещодавно в Ізюмі знайшли тіло Володимира Вакуленка, вбитого окупантами. Це дитячий письменник... Я не думаю, що я достойна цієї великої премії. Але я це приймаю як велику честь і присвячую її Володимиру Вакуленку і всім діячам культури, які були замордовані і вбиті московськими окупантами", – наголосила Паєвська. 

Нагадаємо, Юлія Паєвська – волонтер, доброволець, парамедикиня і командир підрозділу "Янголи Тайри". Російські окупанти взяли її у полон у Маріуполі ще в середині березня. 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Паєвську звільнили з полону РФ.

Читайте також: Видавництво Старого Лева перевидає "Татусеву книгу" Володимира Вакуленка, вбитого в Ізюмі


Реклама:


 134
КУЛЬТУРА

Із бомбосховища – в Карнегі-Гол: тріумфальне повернення українського "Щедрика" до США через 100 років після прем'єри там

Анна Аріма, спеціально для УП.Культура з Нью-Йорка. Фото: Катя Стремоухова
 6930
Суспільство

Що ви знаєте про Збройні сили України (ТЕСТ)

Яна Осадча
 6826
Суспільство

Світ має зрозуміти, що ядерними терористами можуть бути цілі держави. Інтерв'ю з експертками з радіаційної безпеки

Наталiя Бушковська

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Із бомбосховища – в Карнегі-Гол: тріумфальне повернення українського "Щедрика" до США через 100 років після прем'єри там

Анна Аріма, спеціально для УП.Культура з Нью-Йорка. Фото: Катя Стремоухова
Художник, який допомагав зрізати роботу Бенксі: "Все, що я хотів, це врятувати графіті"
МОЗ рекомендує призупинити планові операції через ймовірність блекауту
Перша армія світу: як українці вітають з Днем ЗСУ усіх причетних
"Зброя Перемоги": Укрпошта випустила нову благодійну марку до Дня ЗСУ
Українка відмовилася від премії за свободу преси, яку їй присудили разом з "хорошим росіянином" Венедіктовим
Суспільство

Що ви знаєте про Збройні сили України (ТЕСТ)

Яна Осадча
Суспільство

Світ має зрозуміти, що ядерними терористами можуть бути цілі держави. Інтерв'ю з експертками з радіаційної безпеки

Наталiя Бушковська