Понад 2 тисячі шкіл та садочків опинились під окупацією – МОН

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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5 грудня 2022

У тимчасовій окупації перебуває понад 2 тисячі шкіл та садочків.

Ці дані актуальні станом на 24 листопада, йдеться у звіті Міністерства науки та освіти України.

Найбільше від окупантів потерпають заклади Херсонської області, найменше – Миколаївської. 

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Кількість закладів шкільної освіти по областях:

 Фото: alphaspirit/Depositphotos
  • Херсонська – 357;
  • Запорізька – 267;
  • Луганська – 252;
  • Донецька область – 156;
  • Харківська – 10;
  • Миколаївська – 2.

Кількість закладів дошкільної освіти:

  • Херсонська – 429;
  • Луганська – 270;
  • Запорізька – 211;
  • Донецька – 163;
  • Харківська – 9;
  • Миколаївська – 1.

У Звіті МОН також зазначено, що 174 заклади дошкільної освіти залишаються прихистком для внутрішньо переміщених осіб.

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