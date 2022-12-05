Понад 2 тисячі шкіл та садочків опинились під окупацією – МОН

У тимчасовій окупації перебуває понад 2 тисячі шкіл та садочків.
Ці дані актуальні станом на 24 листопада, йдеться у звіті Міністерства науки та освіти України.
Найбільше від окупантів потерпають заклади Херсонської області, найменше – Миколаївської.
Реклама:
Кількість закладів шкільної освіти по областях:
|Фото: alphaspirit/Depositphotos
- Херсонська – 357;
- Запорізька – 267;
- Луганська – 252;
- Донецька область – 156;
- Харківська – 10;
- Миколаївська – 2.
Кількість закладів дошкільної освіти:
- Херсонська – 429;
- Луганська – 270;
- Запорізька – 211;
- Донецька – 163;
- Харківська – 9;
- Миколаївська – 1.
У Звіті МОН також зазначено, що 174 заклади дошкільної освіти залишаються прихистком для внутрішньо переміщених осіб.
Читайте також: Чи можуть подовжити робочий день та скасувати вихідні вчителям – відповіли у профспілці МОН