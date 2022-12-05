Понад 2 тисячі шкіл та садочків опинились під окупацією – МОН

У тимчасовій окупації перебуває понад 2 тисячі шкіл та садочків.

Ці дані актуальні станом на 24 листопада, йдеться у звіті Міністерства науки та освіти України.

Найбільше від окупантів потерпають заклади Херсонської області, найменше – Миколаївської.

Кількість закладів шкільної освіти по областях:

Херсонська – 357;

Запорізька – 267;

Луганська – 252;

Донецька область – 156;

Харківська – 10;

Миколаївська – 2.

Кількість закладів дошкільної освіти:

Херсонська – 429;

Луганська – 270;

Запорізька – 211;

Донецька – 163;

Харківська – 9;

Миколаївська – 1.

У Звіті МОН також зазначено, що 174 заклади дошкільної освіти залишаються прихистком для внутрішньо переміщених осіб.