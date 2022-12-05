Полярники показали птаха, який полює на яйця пінгвінів. ФОТО

Науковці зі станції "Академік Вернадський" показали південнополярного поморника – птаха, який полює на яйця пінгвінів.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Полярники також називають птаха скуа – від англійської назви south polar skua.

Наукова ж назва латиною – Catharacta maccormicki, на честь британського полярного дослідника Роберта Маккорміка. Науковець першим добув зразок цього виду для опису.

Фото: Сергій Глотов

Птаха легко почути за різкими криками, які неможливо довго слухати.

Дослідники з Вернадського зазначають, що він абсолютно не боїться людей, а у випадку загрози гнізду чи пташенятам – підіймає крик, злітає і навіть б’є крилами по голові.

Поморник в польоті

"Коли цей птах повернувся на острів, сніг став танути швидше, днів з хорошою погодою побільшало, і ми зрозуміли, що час збирати речі додому", – жартома повідомили про приліт поморників полярники.

Вони додали, що на антарктичному півострові вже понад 20 скуїв. Вони облаштовують гнізда, відкладають яйця та висиджують малечу.

Територію біля "Вернадського" обирають не лише через рельєф, але й через пінгвінів – свою здобич і біологічній ланці. Поморники харчуються яйцями та недосвідченими пташенятами пінгвінів.

"Полювання" скуїв

Тому скуї чатують біля гнізд біло-чорних птахів та крадуть яйця і малечу за першої нагоди.

Але пінгвіни відганяють їх криками, а у разі нападу можуть атакувати крадії у відповідь і відбити власних дітей.