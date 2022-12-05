В Україні започаткували відзнаку "Золоте серце": її отримали 50 волонтерських організацій

В Україні започатковано нову відзнаку – "Золоте серце". Цього року її отримали представники 50 волонтерських організацій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні з нагоди Міжнародного дня волонтера 5 грудня.

За словами глави держави, відтепер в Україні щороку відзначатимуть волонтерські проєкти, організації та нові особистості.

Починаючи з цього року 5 грудня Україна відзначатиме день тих, хто "шукав броніки ще на Майдані; робить маскувальні сітки; забезпечує реабілітацію та протезування; пече хліб для військових і розвозить "гуманітарку", наголошує президент.

Фото: Офіс президента

Цього року відзнаку "Золоте серце" отримали:

Veteran Hub,

Армія SOS,

"Зграї",

"Аеророзвідки",

KSE Foundation,

"Небесна гвардія".

"Госпітальєри",

"Крила перемоги",

ГО "Землячки",

фонд "Повернись живим",

"Мотохелп",

фонд Сергія Притули,

Волонтерська сотня Доброволя,

фонд "Коло",

фонд "Солом’янські котики",

центр "Марлог",

Української волонтерської служби,

Razom for Ukraine,

об’єднання "Народний тил",

волонтерська група Help Army,

Товариство Червоного Хреста України,

United24,

Харківський фонд "Підтримка захисників",

львівська ГО "Незалежні",

ГО "Союз українок" з Франківщини,

краматорський центр "Разом до перемоги",

фонд "Янголи спасіння" з Донеччини,

ГО "Міський центр допомоги" із Запоріжжя,

Волонтерське об'єднання СпівДія,

Волонтерська організація "ПЛАСТ",

ГО "Рідне Полісся",

Група активної реабілітації,

Український жіночий батальйон,

організація захисту тварин "Котики-патріотики",

фонд "Добра справи",

фонд Let’s help,

фонд "Харків з тобою",

фонд HopeUA,

фонд "Твоя опора",

фонд "Ми з Україною",

фонд "Район номер 1",

ГО "Захист – обʼєднання волонтерів",

Зоозахисна організація "Зоопатруль",

Зоозахисна організація UAnimals.

Крім того, Зеленський назвав не лише громадські організації, але і самих волонтерів. Зокрема:

Євгена Суботу, координатора волонтерських центрів Гостомеля,

Уляну Греділь з ГО "Апостольська Чота",

Юлію Коновалову, яка є очільницею ГО "Люди усюди" і волонтеркою проєкту World Central Kitchen,

Володимира Фірмана, ректора Марійського духовного центру "Зарваниця".

До цього в Україні не було особливої відзнаки для волонтерів, які ще з 2014 року роблять вагомий внесок у нашу перемогу.

"Тепер така відзнака є. Це серце. Золоте серце для простих людей, які захищають усіх нас.

Цього року ми започатковуємо нагородження такою відзнакою. Тих, хто справді заслуговує. Тих, чиє серце – золоте, і саме тому вони – волонтери", – наголосив Володимир Зеленський.