В Україні започаткували відзнаку "Золоте серце": її отримали 50 волонтерських організацій

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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5 грудня 2022

В Україні започатковано нову відзнаку – "Золоте серце". Цього року її отримали представники 50 волонтерських організацій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні з нагоди Міжнародного дня волонтера 5 грудня.

За словами глави держави, відтепер в Україні щороку відзначатимуть волонтерські проєкти, організації та нові особистості.

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Починаючи з цього року 5 грудня Україна відзначатиме день тих, хто "шукав броніки ще на Майдані; робить маскувальні сітки; забезпечує реабілітацію та протезування; пече хліб для військових і розвозить "гуманітарку", наголошує президент.

 Фото: Офіс президента 

Цього року відзнаку "Золоте серце" отримали:

  • Veteran Hub,
  • Армія SOS,
  • "Зграї",
  • "Аеророзвідки",
  • KSE Foundation,
  • "Небесна гвардія".
  • "Госпітальєри",
  • "Крила перемоги",
  • ГО "Землячки",
  • фонд "Повернись живим",
  • "Мотохелп",
  • фонд Сергія Притули,
  • Волонтерська сотня Доброволя,
  • фонд "Коло",
  • фонд "Солом’янські котики",
  • центр "Марлог",
  • Української волонтерської служби,
  • Razom for Ukraine,
  • об’єднання "Народний тил",
  • волонтерська група Help Army,
  • Товариство Червоного Хреста України,
  • United24,
  • Харківський фонд "Підтримка захисників",
  • львівська ГО "Незалежні",
  • ГО "Союз українок" з Франківщини,
  • краматорський центр "Разом до перемоги",
  • фонд "Янголи спасіння" з Донеччини,
  • ГО "Міський центр допомоги" із Запоріжжя,
  • Волонтерське об'єднання СпівДія,
  • Волонтерська організація "ПЛАСТ",
  • ГО "Рідне Полісся",
  • Група активної реабілітації,
  • Український жіночий батальйон,
  • організація захисту тварин "Котики-патріотики",
  • фонд "Добра справи",
  • фонд Let’s help,
  • фонд "Харків з тобою",
  • фонд HopeUA,
  • фонд "Твоя опора",
  • фонд "Ми з Україною",
  • фонд "Район номер 1",
  • ГО "Захист – обʼєднання волонтерів",
  • Зоозахисна організація "Зоопатруль",
  • Зоозахисна організація UAnimals.

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Крім того, Зеленський назвав не лише громадські організації, але і самих волонтерів. Зокрема:

  • Євгена Суботу, координатора волонтерських центрів Гостомеля,
  • Уляну Греділь з ГО "Апостольська Чота",
  • Юлію Коновалову, яка є очільницею ГО "Люди усюди" і волонтеркою проєкту World Central Kitchen,
  • Володимира Фірмана, ректора Марійського духовного центру "Зарваниця".

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До цього в Україні не було особливої відзнаки для волонтерів, які ще з 2014 року роблять вагомий внесок у нашу перемогу. 

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"Тепер така відзнака є. Це серце. Золоте серце для простих людей, які захищають усіх нас.

Цього року ми започатковуємо нагородження такою відзнакою. Тих, хто справді заслуговує. Тих, чиє серце – золоте, і саме тому вони – волонтери", – наголосив Володимир Зеленський.

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