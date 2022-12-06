Забруднена, засмічена, пошкоджена – екоінспекція розповіла про стан землі після вторгнення росіян

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 грудня 2022

Внаслідок повномасштабного вторгнення росіян в Україну значної шкоди завдано ґрунтам, зокрема – сільськогосподарським землям.

Великі площі пошкоджені, засмічені та забруднені, повідомляє Державна екологічна інспекція України.

"Через війну сотні гектарів земельного фонду України засміченні відходами, забрудненні шкідливими речовинами, які вивільнюються у результаті детонування та зазнають пошкодження структури ґрунтового покриву. 

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Зазначені чинники призводять до пошкодження сільськогосподарських угідь, неможливості проведення посівних робіт та, як наслідок, до відсутності врожаю на землях, які були порушенні в результаті військової агресії", – зазначають екологи.

 Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Станом на 30 листопада, в Україні забруднено майже 22 тисячі гектарів та засмічено понад 8 мільйонів гектарів української землі. 

За оцінками Держекоінспекції, сума збитків становить 448,9 млрд гривень.

До повномасштабного вторгнення за даними міжнародної організації ФАО (Food and Agriculture Organization) в Україні 20% сільськогосподарських земель України зазнали суттєвої деградації, а рівень їх розораності сягав 53%. 

Це один з найвищих показників у світі. Наприклад, у Польщі цей показник становить 36,5%, у Німеччині – 34,1%, у США – 17,5%, а в Китаї – 12%.

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