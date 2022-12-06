Забруднена, засмічена, пошкоджена – екоінспекція розповіла про стан землі після вторгнення росіян

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2127
6 грудня 2022

Внаслідок повномасштабного вторгнення росіян в Україну значної шкоди завдано ґрунтам, зокрема – сільськогосподарським землям.

Великі площі пошкоджені, засмічені та забруднені, повідомляє Державна екологічна інспекція України.

"Через війну сотні гектарів земельного фонду України засміченні відходами, забрудненні шкідливими речовинами, які вивільнюються у результаті детонування та зазнають пошкодження структури ґрунтового покриву. 

Зазначені чинники призводять до пошкодження сільськогосподарських угідь, неможливості проведення посівних робіт та, як наслідок, до відсутності врожаю на землях, які були порушенні в результаті військової агресії", – зазначають екологи.

 Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Станом на 30 листопада, в Україні забруднено майже 22 тисячі гектарів та засмічено понад 8 мільйонів гектарів української землі. 

За оцінками Держекоінспекції, сума збитків становить 448,9 млрд гривень.

До повномасштабного вторгнення за даними міжнародної організації ФАО (Food and Agriculture Organization) в Україні 20% сільськогосподарських земель України зазнали суттєвої деградації, а рівень їх розораності сягав 53%. 

Це один з найвищих показників у світі. Наприклад, у Польщі цей показник становить 36,5%, у Німеччині – 34,1%, у США – 17,5%, а в Китаї – 12%.

Читайте також: Росія завдала шкоди довкіллю України на понад 37 мільярдів євро – Міндовкілля


Реклама:


 9882
Суспільство

"У тому пеклі не раз прощалась із життям". Історія жінки, що повернулася з російського полону

Леся Родіна
 4054
КУЛЬТУРА

Із бомбосховища – в Карнегі-Гол: тріумфальне повернення "Щедрика" до США через 100 років після прем'єри

Анна Аріма, спеціально для УП.Культура з Нью-Йорка. Фото: Катя Стремоухова
 11925
Суспільство

Що ви знаєте про Збройні сили України (ТЕСТ)

Яна Осадча

Головне на сайті


Суспільство

"У тому пеклі не раз прощалась із життям". Історія жінки, що повернулася з російського полону

Леся Родіна
Рятувальники показали, як реанімовують собаку, що ледь вцілів у пожежі. ВІДЕО
На Sotheby's на підтримку України продадуть обручку з 400-річним діамантом
З ліцею на Харківщині вилучили близько 1000 російських підручників, серед них – історія РФ. ФОТО
Знайшли непритомною: у Києві пожежники врятували дитину з палаючої квартири
Телескоп Hubble сфотографував місця народження зірок у найближчій галактиці Чумацького Шляху. ФОТО
КУЛЬТУРА

Із бомбосховища – в Карнегі-Гол: тріумфальне повернення "Щедрика" до США через 100 років після прем'єри

Анна Аріма, спеціально для УП.Культура з Нью-Йорка. Фото: Катя Стремоухова
Суспільство

Що ви знаєте про Збройні сили України (ТЕСТ)

Яна Осадча