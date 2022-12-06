"Зброя Перемоги": Укрпошта випустила нову благодійну марку до Дня ЗСУ

До Дня Збройних сил України Укрпошта ввела в обіг нову благодійну марку "Зброя Перемоги". На ній зображена зброя, якою наші воїни нищать ворога.

Частину зібраних коштів спрямують на допомогу українським військовим, повідомили у компанії.

Спецпогашення провели у київському головпоштамті. Вони також пройдуть у всіх регіонах України, протягом двох днів (6-7 грудня).

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В Укрпошті зазначають, що штемпелі тимчасово окупованих АР Крим та Севастополя працюватимуть на київському головпоштамті.

Комплект марок до Дня Збройних Сил України

"Окрім того, що поштові марки військового часу від Укрпошти закарбовують важливі історичні події, героїчні образи та озброєння армії, також вони допомагають збирати кошти на потреби ЗСУ.

Завдяки благодійній складовій цього поштового випуску кожен небайдужий може зробити особистий внесок задля підтримки наших захисників та наближення Перемоги!", – заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Марковий аркуш "Зброя Перемоги" складається з 6 поштових марок. На ньому зображено такі військові комплекси:

реактивна система залпового вогню "Вільха";

протикорабельний ракетний комплекс "Нептун";

переносний протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П";

безпілотник "Байрактар ТБ2";

переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін";

високомобільна артилерійська ракетна система "M142 Хаймарс".

Укрпошта також традиційно випустила конверт "Перший день", немаркований конверт та картку. У компанії обіцяють запустити продаж тематичного мерчу.

Зображення створили художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

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Тираж марки "Зброя Перемоги" складає 200 тисяч примірників. Придбати її можна з 6 грудня в міських відділеннях Укрпошти, в офіційному онлайн-магазині компанії, а також на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.