Укрпошта натякнула на нову марку з херсонським єнотом і черешнею з Мелітополя. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
4869
18 листопада 2022

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський натякнув, що компанія може випустити нову символічну марку.

Цього разу у центрі її сюжету, ймовірно, опиниться єнот, якого російські окупанти викрали із херсонського міні-зоопарку та ягода-символ тимчасово окупованого Мелітополя, йдеться на сторінці Смілянського у Facebook 18 листопада.

За словами гендиректор "Укрпошти", ідею-прохання щодо марки з херсонським єнотом озвучили українці. Також громадяни просили компанію випустити марку з мелітопольською черешнею.

Аби не випускати в тираж дві марки окремо, Смілянський припустив, що їх можна поєднати та запропонував потенційне зображення. 

 Херсонський єнот і мелітопольська черешня. Зображення: Ігор Смілянський 

"Люблю починати п’ятницю з позитиву. Після марки з херсонським кавунчиком нас просять випустити марку з мелітопольською черешнею та "тим самим" єнотом. Проте, на всі події марок не вистачить, то, може, поєднаємо?" – написав гендиректор "Укрпошти".

Нагадаємо, раніше керівник виконавчого апарату Херсонської облради Юрій Соболевський у коментарі "УП. Життя" підтвердив, що окупанти під час відступу з Херсона викрали із місцевого міні-зоопарку єнота. Згодом директор звіринця Олег Зубков пообіцяв повернути усіх тварин, яких викрала армія РФ. У Міністерстві оборони теж пообіцяли, що обов'язково повернуть тварину в Україну.

Долею "бойового" херсонського єнота переймаються й українці, тому створили петицію, у якій пропонують обміняти пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі на викраденого єнота. 

Читайте також: Укрпошта запустила передпродаж марки з містом-героєм Херсоном. ФОТО


Реклама:


 98
Суспільство

Як розпізнати та подолати психологічні травми, які з'явилися під час війни

Катерина Волкова
 9385
Прихисти своїх

"Страх, що жахіття окупації може повернутися, не дає спокою". Історія мешканки Херсона про виживання в місті

Вікторія Ярижко
 7694
Суспільство

Хотіла вберегти психіку, щоб навчати дітей. Історія вчительки з Харкова, яка жила і працювала у метро

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Суспільство

Як розпізнати та подолати психологічні травми, які з'явилися під час війни

Катерина Волкова
Науковці в Канаді виявили новий варіант коронавірусу: його переносять олені
В Африці померла найстарша учениця у світі, якій було 100 років
Як правильно прикріплювати світловідбивачі – пояснюють у Патрульній поліції
Як художники фіксують війну: створили серіал про українське мистецтво в умовах російського вторгнення
В Іспанії вчені знайшли рештки стародавньої черепахи, яка була розміром з автомобіль
Прихисти своїх

"Страх, що жахіття окупації може повернутися, не дає спокою". Історія мешканки Херсона про виживання в місті

Вікторія Ярижко
Суспільство

Хотіла вберегти психіку, щоб навчати дітей. Історія вчительки з Харкова, яка жила і працювала у метро

Вікторія Андрєєва