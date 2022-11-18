Укрпошта натякнула на нову марку з херсонським єнотом і черешнею з Мелітополя. ФОТО

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський натякнув, що компанія може випустити нову символічну марку.

Цього разу у центрі її сюжету, ймовірно, опиниться єнот, якого російські окупанти викрали із херсонського міні-зоопарку та ягода-символ тимчасово окупованого Мелітополя, йдеться на сторінці Смілянського у Facebook 18 листопада.

За словами гендиректор "Укрпошти", ідею-прохання щодо марки з херсонським єнотом озвучили українці. Також громадяни просили компанію випустити марку з мелітопольською черешнею.

Аби не випускати в тираж дві марки окремо, Смілянський припустив, що їх можна поєднати та запропонував потенційне зображення.

Херсонський єнот і мелітопольська черешня. Зображення: Ігор Смілянський

"Люблю починати п’ятницю з позитиву. Після марки з херсонським кавунчиком нас просять випустити марку з мелітопольською черешнею та "тим самим" єнотом. Проте, на всі події марок не вистачить, то, може, поєднаємо?" – написав гендиректор "Укрпошти".

Нагадаємо, раніше керівник виконавчого апарату Херсонської облради Юрій Соболевський у коментарі "УП. Життя" підтвердив, що окупанти під час відступу з Херсона викрали із місцевого міні-зоопарку єнота. Згодом директор звіринця Олег Зубков пообіцяв повернути усіх тварин, яких викрала армія РФ. У Міністерстві оборони теж пообіцяли, що обов'язково повернуть тварину в Україну.

Долею "бойового" херсонського єнота переймаються й українці, тому створили петицію, у якій пропонують обміняти пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі на викраденого єнота.