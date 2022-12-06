У США чоловіки стежили за колишніми за допомогою пристрою від Apple: на компанію подали до суду

У США дві жінки подали до суду на корпорацію Apple, за те, що їхні колишні чоловіки відстежували їх за допомогою пристрою AirTag.

Про це повідомляє Bloomberg.

Недорогі та невеликі за розміром пристрої призначені для того, щоб швидше знайти рюкзак чи ключі. Однак, як йдеться у звітах поліції, AirTags також можна використовувати для відстеження людей без їхньої згоди.

Колишній хлопець однієї з жінок, яка подала позов, вставив AirTag у колесо її автомобіля і зміг дізнатися, куди вона переїхала, щоб уникнути його переслідувань.

AirTag. Фото: Apple

Інша жінка сказала, що чоловік відстежував її, поклавши AirTag в рюкзак її дитини.

Жінки повідомили у суді, що в інших випадках відстеження AirTags призвело до вбивства. Наприклад, колишній хлопець використав пристрій, щоб вистежити та застрелити жінку в Акроні, штаті Огайо.

У штаті Індіана дівчина сховала AirTag в машині свого колишнього хлопця, з’ясувала, що він у барі, і збила його машиною, коли він звідти виходив.

Після постійних скарг від захисників конфіденційності компанія Apple оновила заходи безпеки на початку цього року, скоротивши час для сповіщень. Окрім того, тепер якщо хтось причепить до речей людини незареєстрований на неї пристрій, вона отримає сповіщення.

Apple також випустила додаток для користувачів Android, який дозволяє їм шукати AirTags навколо себе.

Однак це не зняло занепокоєння щодо пристроїв.

"Хоча Apple вбудувала засоби захисту в продукт AirTag, вони вкрай неадекватні і майже не роблять нічого, щоб миттєво попереджати людей, якщо їх відстежують", – йдеться в позові.

Жінки звинувачують компанію в недбалому випуску небезпечного пристрою і просять суд присудити їм невизначену грошову компенсацію.