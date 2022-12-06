В Індонезії за позашлюбні стосунки можна буде отримати рік тюрми

Парламент Індонезії одноголосно ухвалив зміни до кримінального кодексу країни, які криміналізують інтимні стосунки поза шлюбом для громадян і іноземців.

Секс поза шлюбом карається роком тюремного ув'язнення, а спільне проживання без одруження – шістьма місяцями, повідомляє Associated Press.

У країні також заборонили рекламу контрацепції та наклеп на президента та державні установи.

Змінений кодекс також розширює існуючий закон про богохульство та передбачає п’ятирічний термін ув’язнення за відхилення від основних догматів шести визнаних релігій Індонезії: ісламу, протестантизму, католицизму, індуїзму, буддизму та конфуціанства.

Окрім того, громадянам загрожує до 10 років позбавлення волі за участь в організаціях, які сповідують марксистсько-ленінську ідеологію, і чотири роки – за поширення комунізму.

Аборти у країні також заборонені, однак є винятки для жінок із захворюваннями, що загрожують життю, і для тих, хто став жертвою зґвалтування, за умови, якщо вік плоду менше 12 тижнів.

Утім, законодавці погодилися вилучити статтю, запропоновану ісламськими групами, яка визнавала одностатевий секс незаконним.

Влада відвела три роки на перехідний період, проте новий Кримінальний кодекс ще має затвердити президент Джоко Відодо

Правозахисні групи розкритикували деякі поправки до кодексу, вони вважають, що їх додавання ставлять під загрозу свободу вираження думок і права на конфіденційність.

Нагадаємо, в Росії Путін підписав нещодавно ухвалений законопроєкт про заборону "пропаганди ЛГБТ, педофілії та зміни статі" та введення великих штрафів для тих, хто його порушить.