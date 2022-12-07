Право на безкоштовне лікування. Чи знаєте ви про свої можливості? ТЕСТ

Мабуть, ви або ваші знайомі стикалися з ситуацією, коли були вимушені сплачувати немаленькі суми за медичні послуги та товари у державних лікарнях.

Ми вас здивуємо, але у більшості випадків лікування має бути безкоштовним для пацієнта, адже держава вже покрила ці витрати.

Давайте перевіримо, чи знаєте ви, які медичні послуги мають бути безоплатними та як їх отримати.

Тест підготований з допомогою експертів Медичних закупівель України.