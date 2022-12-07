Право на безкоштовне лікування. Чи знаєте ви про свої можливості? ТЕСТ

Мабуть, ви або ваші знайомі стикалися з ситуацією, коли були вимушені сплачувати немаленькі суми за медичні послуги та товари у державних лікарнях.
Ми вас здивуємо, але у більшості випадків лікування має бути безкоштовним для пацієнта, адже держава вже покрила ці витрати.
Давайте перевіримо, чи знаєте ви, які медичні послуги мають бути безоплатними та як їх отримати.
Тест підготований з допомогою експертів Медичних закупівель України.
Кожен громадянин має право на безоплатну медичну допомогу, до якої належать:
Хто закуповує ліки та медвироби за державний кошт?
Від яких захворювань, зокрема, держава надає препарати пацієнтам безкоштовно?
Хто визначає, які саме медичні товари для лікування цих хвороб купувати?
Як пацієнту отримати безкоштовні ліки, якщо вони закуповуються централізовано?
Як визначається, яка лікарня та в якій кількості отримає ліки, що були закуплені централізовано?
Коли лікарні отримують товари після їх поставки на склад Медзакупівель?
Чи можна безоплатно отримати ліки, що продаються в аптеках?
Яку інформацію можна знайти у відкритих джерелах Медзакупівель?