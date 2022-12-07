Знайшли непритомною: у Києві пожежники врятували дитину з палаючої квартири

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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7 грудня 2022

У Києві вогнеборці врятували дитину з палаючої квартири на 5-му поверсі дев'ятиповерхівки.

Пожежа сталася ввечері 6 грудня у будинку по вулиці Петра Курінного, 3, що у Святошинському районі столиці, повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Коли рятувальники прибули на місце, то  одразу приступили до гасіння пожежі, а в ході розвідки виявили у квартирі 11-річну дівчинку. Дитина була без свідомості.

Вогнеборці одразу винесли дівчинку з квартири та передали її медикам швидкої допомоги. Останні провели дитині реанімаційні заходи, після чого госпіталізували її до лікарні.

 Фото: ДСНС

Пожежу рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували о 18:20. На місці працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу.  

Як з'ясувалося, на момент виникнення загоряння 11-річна дівчинка перебувала вдома сама, без нагляду дорослих. У ДСНС повідомляють, що мама постраждалої дитини перебувала на роботі.  

 Фото: ДСНС

Як розповіла "УП. Життя" речниця ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага, попередньою причиною виникнення пожежі може бути коротке замикання у розетці. Утім, остаточну причину встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше начальник караулу 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у місті Києві Валентин Дробот розповідав нам, в яких умовах доводилося працювати пожежникам на початку повномасштабної війни. Зокрема, після звільнення Київщини від російських окупантів. Детальніше про це можна прочитати у матеріалі:

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