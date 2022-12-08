У Мінфіні запевнили, що у бюджеті-2023 передбачені кошти на повноцінне ЗНО

У Міністерстві фінансів України стверджують, що закладених у бюджет коштів вистачить на проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у традиційному форматі.
Про це розповів заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв’ю "Укрінформ".
У бюджеті на наступний рік заплановано 215 млн гривень на проведення ЗНО.
Посадовець переконаний, що на наступний рік грошей на освітні потреби вистачить.
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"Це достатній ресурс, який гарантує і виплату заробітної плати вчителям, і проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (сподіваюся, воно буде)", – каже Єрмоличев.
Роман Єрмоличев зауважив, що Мінфінансів відомо про позицію Міністерства освіти й науки, яке замість ЗНО хоче знову провести Національний мультипредметний тест, але "вдосконалений".
"Ми навіть в умовах невизначеності намагалися спрацювати на випередження, щоб потім не було звинувачень у тому, що Мінфін, мовляв, "не запланував кошти на ЗНО", тому його й не проводитимемо", – наголосив заступник міністра.
У 2021 році на проведення ЗНО було виділено 461 млн гривень, тобто вдвічі більше.
Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік на освіту виділили 122,12 млрд гривень, на 20% менше, ніж минулого року.
За словами народної депутатки Інни Совсун, скоротили практично усі програми розвитку, йдеться про ремонти, будівництво та закупівлю обладнання.
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