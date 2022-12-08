У Мінфіні запевнили, що у бюджеті-2023 передбачені кошти на повноцінне ЗНО

У Міністерстві фінансів України стверджують, що закладених у бюджет коштів вистачить на проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у традиційному форматі.

Про це розповів заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв’ю "Укрінформ".

У бюджеті на наступний рік заплановано 215 млн гривень на проведення ЗНО.

Посадовець переконаний, що на наступний рік грошей на освітні потреби вистачить.

"Це достатній ресурс, який гарантує і виплату заробітної плати вчителям, і проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (сподіваюся, воно буде)", – каже Єрмоличев.

Роман Єрмоличев зауважив, що Мінфінансів відомо про позицію Міністерства освіти й науки, яке замість ЗНО хоче знову провести Національний мультипредметний тест, але "вдосконалений".

"Ми навіть в умовах невизначеності намагалися спрацювати на випередження, щоб потім не було звинувачень у тому, що Мінфін, мовляв, "не запланував кошти на ЗНО", тому його й не проводитимемо", – наголосив заступник міністра.

У 2021 році на проведення ЗНО було виділено 461 млн гривень, тобто вдвічі більше.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2023 рік на освіту виділили 122,12 млрд гривень, на 20% менше, ніж минулого року.

За словами народної депутатки Інни Совсун, скоротили практично усі програми розвитку, йдеться про ремонти, будівництво та закупівлю обладнання.