ЗНО-2023: у МОН анонсували формат тестування

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 листопада 2022

У Міністерстві освіти і науки планують проведення незалежного текстування для вступної компанії у 2023 році.

Альтернативою ЗНО бачать вдосконалення національного мультипредметного тесту, повідомив міністр Сергій Шкарлет.

"ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном.  

Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі", – пояснює він.

 Фото: belchonock/Depositphotos

На відміну від НМТ-2022, у тестуванні будуть обов'язковий та додатковий блоки. 

Обов’язковий блок складатиметься з:

✅української мови; 

✅математики; 

✅історії України; 

✅іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови). 

На розв'язання завдань з української мови та математики абітурієнти матимуть 90 хвилин. 

А після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови. 

Окремо проведуть НМТ з фізики, хімії та біології. Він триватиме 75 хвилин. 

Результатами цього іспиту можна буде замінити бали з історії України або іноземної мови.

Реєстрацію на НМТ-2023 планують розпочати у квітні, а проводити тестування будуть у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.

Завдання складатимуться з тестів за останні три роки (НМТ-2022 та ЗНО 2020-2021 років), а також частки нових тестів.

Проте НМТ-2023 як формат проведення ще має затвердити уряд.

Нагадаємо, що у 2022 році звичне ЗНО замінили на мультипредметний тест. Він складався з української мови, математики та історії України. Завдання були лише з відповідями на вибір. Через це у 2022 році зареєстрували рекордну кількість учнів, які склали тестування на 200 балів.

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