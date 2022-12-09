До 4 тисяч за ялинку: які штрафи діють за незаконну вирубку лісу

Незаконний зруб ялинок у лісах або на території природно-заповідних об'єктів карається штрафом.

Про це напередодні новорічних свят нагадують у Київській міській державній адміністрації.

"Щороку в цей час лісівники влаштовують рейди та патрулювання територій, де ростуть молоді насадження, а також тих, що розташовані біля автодоріг і залізничних шляхів.

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Саме тут найчастіше полюють мисливці за зеленими новорічними красунями. У рейдах також беруть участь працівники Держекоінспекції та Патрульної поліції", – зазначають у КМДА.

Штрафи залежать від локації та розміру ялинки. Тому порушникам, які зрубали хвойне дерево доведеться заплатити:

у лісах – від 599 до 2 709 грн;

у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн ;

у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4 132 грн.

У адміністративному законодавстві Україні також є статті, які стосуються незаконної вирубки лісу.

У статті стаття 65 йдеться про незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка. Правоохоронці можуть виписати штраф. Для громадян він становить від 510 до 1020 грн, на посадових осіб – від 2550 до 5100 грн;

Також є стаття 153 – про знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев за межами населених пунктів та в їх межах, що не віднесені до лісового фонду. За це передбачено штраф від 170 до 510 грн, для посадових осіб або фізичних осіб-підприємців – від 510 до 850 грн.