Новорічна ялинка 2022: де легально купити і скільки коштує?

Українські лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок.

Лісівники вирощують ці дерева на спеціальних новорічних плантаціях, які є в кожній області, повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України.

У лісівників можна купити ялинку чи сосну у горщику, а також отримати кваліфіковані поради стосовно того, як пересадити та доглядати дерево після свят.

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"Ми спеціально кронуємо новорічні ялинки для того, щоб гілочки були густими, а хвоя – пишною.

Тобто на певній відстані від стовбура зрізають точку росту на гіллі, і внаслідок цього прокидається кілька нових бруньок, гілля стає густішим", – кажуть у Держагентстві лісових ресурсів.

Актуальні ціни на новорічні ялинки і місця продажу вже опублікували на сайтах деяких лісгоспів. Цей матеріал буде оновлюватись.

Де і за якою ціною купити ялинку?

Фото: Державне агентство лісових ресурсів України

Київщина

Білоцерківський лісгосп

З 5 грудня Білоцерківський лісгосп організовує торгівельні майданчики з продажу новорічних ялинок за адресами:

✅ м. Біла Церква, вул. Січневий прорив, 63 (контора лісгоспу).

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✅ м. Фастів, вул. Комарова, 59 (автотранспортна дільниця)

Підприємство реалізовуватиме новорічні ялинки за такими цінами (ціни вказані з ПДВ):

висота до 1 м – 198 грн;

висота 1,1-1,5 м – 270 грн;

висота 1,51-2,0 м – 372 грн;

висота 2,01-2,5 м – 471 грн.

З питань походження і порядку продажу новорічних ялинок телефонуйте за номером "гарячої лінії" 0999357523.

Макарівський лісгосп

"На жаль, війна в країні вносить значні корективи у звичне життя українців та незмінним атрибутом Новорічних свят залишається ялинкове дерево, яке викликає позитивні емоції та створює святковий настрій", – кажуть у Макарівському лісгоспі.

Придбати ялинку можна за адресами:

✅ Бучанський р-н смт. Макарів вул. Ярослава Мудрого 17/1 ( Макарівський лісгосп);

✅ Бучанський р-н с. Ніжиловичі вул. Першотравнева 53 (контора Ніжиловицького лісництва);

✅ Фастівський р-н с.Бишів вул. Київська 2 ( контора Бишівського лісництва).

Цього року ціна для сосни та ялинки стартує від 180 грн за дерево висотою до 1.5 м, а далі пропорційно до висоти оцінюється і вартість ялинки.

Ціни на ялинки будуть такі:

1,51-2,0 м – 216 грн;

2,01-2,50 м – 240 грн;

2,51-3,0 м – 360 грн;

3.01-4,0 м – 480 грн.

Вінницька область

Вінницький лісгосп

Вінницький лісгосп припиняє свою діяльність, тому купити святкову ялинку можна буде до 15 грудня.

Вартість ялинки залежить від її висоти і якості.

Ціна дерева у 2022 році становить (ціни вказані з ПДВ):

висотою до 1,25 м – 210 грн;

від 1,5 до 2 м – 288 грн;.

від 2,0 м до 2,25 м – 330 грн;

від 2,5 м до 3,0 м – 516 грн;

від 3 м до 3,5 м – 822 грн.

Для гуртових покупців, які замовляють партію кількістю від 100 штук, діють системи знижок.

Оптові ціни (з ПДВ) на новорічні ялинки та сосни:

висотою до 1,25 м – 174 грн;

від 1,5 до 2 м – 234 грн;

від 2 м до 2,25 м – 276 грн;

від 2,5 м до 3,0 м – 432 грн.

Ціни на новорічну ялинку із закритою кореневою системою:

висотою до 0,75 – 576 грн;

до 1 м – 798 грн;

до 1,5 м – 1020 грн.

Гайсинський лісгосп

У Гайсинському лісгоспі продаватимуть ялинки до 15 грудня.

Ціни на ялинки будуть такі:

висотою до 1,0 м – 140 грн;

від 1,1 м до 1,9 м – 180 грн;

від 2,0 м до 2,4 м – 250 грн;

від 2,5 м до 3,0 м – 350 грн;

від 3,1 м до 3,5 м – 500 грн;

від 3,6 м до 4,0 м – 720 грн.

Для гуртових покупців, які замовляють партію кількістю від 100 штук, діють системи знижок. Оптові ціни:

висотою від до 1,0 м – 120 грн;

від 1,1 м до 1,9 м – 150 грн;

від 2,0 м до 2,4 м – 210 грн;

від 2,5 м до 3,0 м – 300 грн.

Щоб придбати новорічне дерево, звертайтеся до лісгоспу, на лісові розсадники або у лісництва підприємства, а також за телефонами:

Базовий лісорозсадник: 0675919464

Гайсинське лісництво: 0677545441

Басаличівське лісництво: 0972138619

Ладижинське лісництво: 0977295720

Ситківецьке лісництво: 0980325004

Соболівське лісництво 0679922017

Бершадське лісництво: 0975717874

Сумівське лісництво: 0680606021

Ободівське лісництво: 0987835498

Цибулівське лісництво: 0978548184

Інженер з лісових культур Г. Л. Бендаржевський: 0987644156.

Черкаська область

Лісівники Черкащини готові реалізувати 40 тисяч ялинок.

Ціни на ялинки у держлісгоспах області для дерева до 1 м становитимуть – від 84 грн до 102 грн. Вартість на ялинки в контейнерах становитиме від 300 грн.

Ціна традиційно буде залежати від висоти, породи та якості дерева.

Купити ялинки безпосередньо у лісівників Черкащини можна за такими адресами:

Звенигородський лісгосп

Адреса: 20200, м. Звенигородка, вул. Шмідта, 36

Телефон: (04740) 2-24-45.

Золотоніський лісгосп

Адреса: 19736, с. Вільхи, Золотоніський район

Телефон: (04737) 2-01-36, 92-1-36.

Корсунь-Шевченківський лісгосп

Адреса: 19400, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова, 3

Телефон: (04735) 3-10-35.

Смілянський лісгосп

Адреса: 20724, с. Будки, Смілянський район, вул. Незалежності, 1Б

Телефон: (04733) 2-99-90.

Уманський лісгосп

Адреса: 20300, м. Умань, вул. Білогрудівська, 6

Телефон: (04744) 3-91-43.

Черкаський лісгосп

Адреса: с. Геронимівка Черкаського району, вул. Лісництво, 11

Телефон: (067) 375-33-34.

Чигиринський лісгосп

Адреса: 20900, м. Чигирин, вул. Черкаська, 77.

Телефон: (04730) 6-00-95.

Сумщина

Ялинки продаватимуть:

✅ у магазині "Лісовичок" (м. Глухів, вул. Путивльська, 96);

✅ на території Шосткинського лісгоспу;

✅ в садибах Слоутського, Землянківського, Червонянського, Шалигинського, Баницького, Миронівського, Собицького, Воронізького та Шосткинського лісництв.

За даними місцевого видання ШосткаNews.City, ціни на ялинки залишаються минулорічними:

до 1 м – 81 грн;

1,1 м-2 м – 108 грн;

2,1 м-3 м – 138 грн;

3,1 м-4 м – 240 грн;

від 4 м і більше – 300 грн.

Водночас "Суспільне" повідомляє, що цьогоріч ціни піднялись на 10% через подорожчання пального.

У Конотопському держлісгоспі ціни такі:

✅Роздрібні:

до 1,5 м – 85 грн;

від 1,5 до 2,0 м – 120 грн;

від 2,0 до 2,5 м – 150 грн;

від 2,5 до 3,0 м – 170 грн;

від 3 до 4 м – 1000 грн;

від 4 до 5 м – 1500 грн.

✅Оптові:

до 1,5 м – 80 грн;

від 1,5 до 2,0 м – 110 грн;

від 2,0 до 2,5 м – 140 грн;

від 2,5 до 3,0 м – 160 грн.

Також у ДП "Конотопський лісгосп" лісівники пропонують ялинки-мотанки, або новорічні ікібани вартістю 120 гривень.

Купити ялинку можна, звернувшись за контактами:

Конотопське лісове господарство: тел. 0977591765 – Тетяна Будик;

Краснопільське лісове господарство: тел. 0508449909 – Анна Масалітіна;

Лебединське лісове господарство: тел. 0990806039 – Антон Розенко;

Охтирське лісове господарство: тел. 0664301350 – Марина Малишенко;

Свеське лісове господарство: тел. 0675421952 – Ігор Комарицький;

Сумське лісове господарство (Сумський підрозділ: тел. 0542 616038 – Наталія Яременко, Роменський підрозділ: тел. 0672614856 – Сергій Дука);

Тростянецьке лісове господарство: тел. 0677999851 – Денис Синявський;

Шосткинське лісове господарство: тел. 0957470618 – Олександр Пожарський.

Кропивниччина

У Кропивницькій області планують реалізувати 29 245 тисяч новорічних дерев.

Ялинки продаватимуть до кінця грудня.

Щоб купити дерева, зверніться за контактами:

Оникіївський лісгосп: Поркуян Людмила Іванівна – 066-081-78-41;

Голованівський лісгосп: Мельник Роман Валерійович – 098-495-35-85;

Долинський лісгосп: Бадрак Оксана Борисівна – 096-615-56-45;

Чорноліський лісгосп: Мирошниченко Геннадій Леонідович – 066-612-16-55;

Веселі Боковеньки: Вилка Світлана Анатоліївна – 067-701-73-80.

Полтавщина

Полтавський лісгосп

Продаж здійснюється за доступними цінами, які залежать від висоти та сорту сосни звичайної:

до 1 м – від 72 до 96 грн;

1,1 м-1,5 м – від 84 до 108 грн;

1,6 м-2 м – від 96 до 120 грн;

2,1 м-2,5 м – від 126 до 150 грн;

2,6 м-3 м – від 156 до 180 грн.

3 м – за 1 м довжини від 48 до 60 грн;

Також можна придбати новорічні комплекти:

3-8 гілок – 48 грн;

8-12 гілок – 60 грн.

Невдовзі стартує продаж новорічних дерев у магазині "Лісовичок".

Волинь

Лісівники Волині готові реалізувати понад 50 тисяч новорічних дерев зі спеціальних плантацій чи у контейнері (горщику).

Купити новорічне дерево на Волині можна у магазині "Лісовичок" за посиланням або звернувшись за цими контактами.

Колківський лісгосп на Волині також продає дерева врозріб та оптом.

Ціна за 1 штуку – 101,4 грн з ПДВ.

Також можна придбати святкове деревце у горщику.

Придбати ялинку можна за адресами:

✅ ДП "Колківський лісгосп" (територія центральної садиби), вул. Центральна 1, смт. Колки.

✅ Рекреаційний пункт "Лісовичок", траса Луцьк-Маневичі, поблизу контори Колківського лісництва.

Контакти:

Інженер з лісових культур Алла Григорівна Ольховик – 067 455 20 69;

Лісничий Колківського лісництва Віталій Трохимович Миронюк – 068 323 27 72.

Детальніше про те, де продаються ялинки, можна дізнатися на сайтах лісгоспів областей.

Як законно купити ялинку?

Щоб легально купити новорічне дерево, звертайтеся до лісгоспу, на лісові розсадники або у лісництва підприємства, а також за телефонами, які вказують лісгоспи.

Дерева можна придбати у пунктах реалізації, визначених лісгоспом.

Усі новорічні дерева, що підлягають реалізації, помарковані спеціальними бирками зі штрих-кодом та спеціальним засобом кріплення бирок до стовбуру ялинки.

Таке маркування надає дані про походження дерева та дозволяє покупцеві з легкістю перевірити законність заготівлі та реалізації ялинки.

"Покупців ялинок закликаємо звертати увагу на етикетку з номером та кодом, з допомогою якої можна перевірити походження дерева. Для цього треба ввести код на сайті https://ukrforest.com/.

Якщо такого коду не виявиться – дерево зрубане незаконно", – пояснюють в Оникіївському лісгоспі.

Який штраф за незаконну вирубку ялинок?

"З початку ялинкової кампанії посилено контроль за охороною лісів від самовільних рубок у передноворічний період та проведено заходи для запобігання незаконній реалізації новорічних дерев. Лісові масиви патрулюються лісовою охороною та поліцією", – кажуть у Білоцерківському лісгоспі.

Адміністративна відповідальність за незаконне знищення зелених насаджень передбачає штраф згідно ст. 65 КУпАП:

❗️ громадянам – від 510 грн до 1020 грн;

❗️ посадовим особам – від 2550 грн до 5100 грн.

Також в Україні діє Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев до стадії припинення росту.

Розмір шкоди за кожне зрубане дерево становить до 10 см в діаметрі зрубу – 599,34 грн.

"Отже за одне незаконно зрубане новорічне деревце Вам доведеться сплатити штраф та завдані збитки мінімум 1109,34 грн, в той час коли легальне деревце в пункті реалізації обійдеться набагато дешевше", – кажуть у лісгоспі.

"Аби уникнути неприємних ситуацій і не зіпсувати настрій перед святами, рекомендуємо купувати новорічні ялинки у лісовому господарстві або в їх пункті реалізації", – радять лісівники.

Чи шкідливі ялинки з лісгоспів для довкілля?

Ні, не шкідливі, запевняє Державне агентство лісових ресурсів України.

Термін вирощування ялинок у лісгоспах складає 4-8 років.

Цей "новорічний врожай" – найбільш швидкостиглий, адже зазвичай дерева ростуть від 60 років і більше, залежно від породи.

Лісівники наголошують, що передсвяткова заготівля ялинок не завдає шкоди лісові.

"Такі дерева вирощують на спеціально створених шкілках та ділянках, непридатних для ведення сільськогосподарських робіт та створення повноцінних лісових культур", – кажуть у пресслужбі Вінницького лісгоспу.

Створення плантацій новорічних ялинок є "екологічно та економічно виправданим", бо час дозволяє за 60 років створити і реалізувати щонайменше 10 плантацій таких дерев.

Також новорічні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування і оздоровлення лісів, тому нанесення шкоди екосистемі не буде, запевняє Держагентство.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити ялинку та домашніх улюбленців одне від одного.