В Україні запустили безоплатний онлайн-курс про безпечну освіту для вчителів і батьків: як взяти участь

Для українських вчителів, директорів шкіл та батьків учнів стартував безоплатний онлайн-курс щодо організації освітнього процесу в умовах війни.
Учасники курсу "Спільно до навчання: ефективна та безпечна освіта під час війни" можуть отримати підвищення кваліфікації, повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Курс складається з 10 відео, зміст яких допоможе освітянам поглибити знання щодо евакуаційних заходів під час повітряних тривог, безпеки укриття, а також організації дистанційного та змішаного навчання.
Крім того, під час проходження курсу можна опанувати техніку психологічної підтримки дітей та комунікації з ними в умовах кризи, наголошують у МОН.
|Фото: yellow2j/Depositphotos
Зокрема, курс містить експертну інформацію про:
- алгоритм дій під час повітряної тривоги;
- організацію простору в укритті;
- активності для дітей в укритті;
- ефективні методики змішаного та онлайн-навчання;
- психологічну допомогу дітям;
- інструменти для підтримки ментального здоров’я вчителів;
- мінну безпеку для дітей;
- здоровий спосіб життя в умовах війни;
- взаємодію вчителів з батьками.
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Ініціатива стане у нагоді не лише вчителям та директорам шкіл, але і психологам, представникам громадського сектору, батькам та асистентам вчителів, йдеться на сайті курсу.
Експертами курсу про безпечну освіту під час війни стали провідні експерти громадської спілки "Освіторія", студії онлайн-освіти EdEra та МОН. Проєкт створено за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ.
Вище вказані теми курсу розкривають:
- Катерина Гольцберг, дитяча і сімейна психологиня, президентка Професійної асоціації аналітичних психологів;
- Олександр Педан, громадський діяч, телеведучий, блогер;
- Юрій Гайдученко, експерт проєкту "Навчаємось разом", учитель української мови та літератури НВК "Новопечерська школа";
- Оксана Проскура, директорка Київської гімназії східних мов № 1;
- Зоя Литвин, голова громадської спілки "Освіторія", засновниця Новопечерської школи та премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine;
- Віктор Вітовецький, директор Департаменту організації заходів цивільного захисту України.
"А також – Патрон, пес доброї волі ЮНІСЕФ", – додають у МОН.
Охочі зареєструватися на курс, можуть зробити це за посиланням.
Крім того, усі, хто успішно пройде курс, отримають сертифікат із підвищення кваліфікації на 0,2 кредиту ЄКТС, резюмують у відомстві.
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