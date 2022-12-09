В Україні запустили безоплатний онлайн-курс про безпечну освіту для вчителів і батьків: як взяти участь

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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9 грудня 2022

Для українських вчителів, директорів шкіл та батьків учнів стартував безоплатний онлайн-курс щодо організації освітнього процесу в умовах війни.

Учасники курсу "Спільно до навчання: ефективна та безпечна освіта під час війни" можуть отримати підвищення кваліфікації, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Курс складається з 10 відео, зміст яких допоможе освітянам поглибити знання щодо евакуаційних заходів під час повітряних тривог, безпеки укриття, а також організації дистанційного та змішаного навчання. 

Крім того, під час проходження курсу можна опанувати техніку психологічної підтримки дітей та комунікації з ними в умовах кризи, наголошують у МОН.

 Фото: yellow2j/Depositphotos

Зокрема, курс містить експертну інформацію про:

  • алгоритм дій під час повітряної тривоги;
  • організацію простору в укритті;
  • активності для дітей в укритті;
  • ефективні методики змішаного та онлайн-навчання;
  • психологічну допомогу дітям;
  • інструменти для підтримки ментального здоров’я вчителів;
  • мінну безпеку для дітей;
  • здоровий спосіб життя в умовах війни;
  • взаємодію вчителів з батьками.

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Ініціатива стане у нагоді не лише вчителям та директорам шкіл, але і психологам, представникам громадського сектору, батькам та асистентам вчителів, йдеться на сайті курсу. 

Експертами курсу про безпечну освіту під час війни стали провідні експерти громадської спілки "Освіторія", студії онлайн-освіти EdEra та МОН. Проєкт створено за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ.

Вище вказані теми курсу розкривають: 

  • Катерина Гольцберг, дитяча і сімейна психологиня, президентка Професійної асоціації аналітичних психологів; 
  • Олександр Педан, громадський діяч, телеведучий, блогер;
  • Юрій Гайдученко, експерт проєкту "Навчаємось разом", учитель української мови та літератури НВК "Новопечерська школа";
  • Оксана Проскура, директорка Київської гімназії східних мов № 1;
  • Зоя Литвин, голова громадської спілки "Освіторія", засновниця Новопечерської школи та премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine;
  • Віктор Вітовецький, директор Департаменту організації заходів цивільного захисту України.

"А також – Патрон, пес доброї волі ЮНІСЕФ", – додають у МОН.

Охочі зареєструватися на курс, можуть зробити це за посиланням.

Крім того, усі, хто успішно пройде курс, отримають сертифікат із підвищення кваліфікації на 0,2 кредиту ЄКТС, резюмують у відомстві.

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