В Україні запустили безоплатний онлайн-курс про безпечну освіту для вчителів і батьків: як взяти участь

Для українських вчителів, директорів шкіл та батьків учнів стартував безоплатний онлайн-курс щодо організації освітнього процесу в умовах війни.

Учасники курсу "Спільно до навчання: ефективна та безпечна освіта під час війни" можуть отримати підвищення кваліфікації, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Курс складається з 10 відео, зміст яких допоможе освітянам поглибити знання щодо евакуаційних заходів під час повітряних тривог, безпеки укриття, а також організації дистанційного та змішаного навчання.

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Крім того, під час проходження курсу можна опанувати техніку психологічної підтримки дітей та комунікації з ними в умовах кризи, наголошують у МОН.

Зокрема, курс містить експертну інформацію про:

алгоритм дій під час повітряної тривоги;

організацію простору в укритті;

активності для дітей в укритті;

ефективні методики змішаного та онлайн-навчання;

психологічну допомогу дітям;

інструменти для підтримки ментального здоров’я вчителів;

мінну безпеку для дітей;

здоровий спосіб життя в умовах війни;

взаємодію вчителів з батьками.

Ініціатива стане у нагоді не лише вчителям та директорам шкіл, але і психологам, представникам громадського сектору, батькам та асистентам вчителів, йдеться на сайті курсу.

Експертами курсу про безпечну освіту під час війни стали провідні експерти громадської спілки "Освіторія", студії онлайн-освіти EdEra та МОН. Проєкт створено за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ.

Вище вказані теми курсу розкривають:

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Катерина Гольцберг, дитяча і сімейна психологиня, президентка Професійної асоціації аналітичних психологів;

Олександр Педан, громадський діяч, телеведучий, блогер;

Юрій Гайдученко, експерт проєкту "Навчаємось разом", учитель української мови та літератури НВК "Новопечерська школа";

Оксана Проскура, директорка Київської гімназії східних мов № 1;

Зоя Литвин, голова громадської спілки "Освіторія", засновниця Новопечерської школи та премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine;

Віктор Вітовецький, директор Департаменту організації заходів цивільного захисту України.

"А також – Патрон, пес доброї волі ЮНІСЕФ", – додають у МОН.

Охочі зареєструватися на курс, можуть зробити це за посиланням.

Крім того, усі, хто успішно пройде курс, отримають сертифікат із підвищення кваліфікації на 0,2 кредиту ЄКТС, резюмують у відомстві.