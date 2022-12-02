Вчителі з усього світу проводять англомовні онлайн-уроки для дітей з України: як приєднатися

Українські діти 6-18 років та вчителі можуть безоплатно відвідувати англомовні пізнавальні онлайн-зустрічі. Їх проводять педагоги-волонтери з-за кордону.

Проєкт запустила команда громадської організації "Смарт освіта" ще у перші дні повномасштабної війни. Він функціонує дотепер.

Можливість "прокачати" англійську мову нині особливо актуальна, адже багато українців з дітьми досі вимушено перебувають за кордоном. Приєднатися до проєкту можуть усі охочі.

Для цього необхідно перейти у Telegram-канал з розкладом занять та посиланнями до кожного уроку. Додаткова реєстрація не потрібна.

Як повідомляють у команді ГО, приєднуватися до онлайн-зустрічі можна також вчителям шкіл разом з їхніми учнями. Утім, попередньо необхідно зареєструвати клас за посиланням.

Фото: ГО "Смарт освіта"

Що відбувається на онлайн-зустрічах?

Під час онлайн-уроків діти мають можливість поспілкуватися з англомовними вчителями-волонтерами з усього світу на різноманітні теми. Зокрема:

програмування,

читання та обговорення книг,

англійська для молодшої школи,

уроки з малювання героїв манга,

розмовні клуби англійською для середньої і старшої школи,

музика,

письменницькі заняття,

природознавчі заняття тощо.

"Для діток це практика англійської мови, а ще можливість відволіктися від війни", – наголошують у "Смарт освіті".

Однією з перших вчительок-волонтерів, які доєдналися до проєкту, була Ельза Канаріо з Португалії. На її уроки під'єднувалися навіть учні з тоді ще окупованого Херсона. Один із школярів на ім'я Андрій їздив окупованим росіянами містом на велосипеді, щоб зловити інтернет. Зараз хлопець у Німеччині, але досі приєднується до занять.

Фото: ГО "Смарт освіта"

"На уроках вчителька вигадує креативні завдання, щоб зацікавити учнів і розкрити їхній потенціал. Одного разу діти мали створити презентації про свою улюблену книгу, фільм, співака чи захоплення. А якось під час заняття Ельза показала учням трейлер до фільму "Мавка. Лісова пісня" та попросила придумати до нього кінцівку", – розповідають засновники проєкту.

Вчителі також отримують фідбек від українських учнів. Діти влаштовують їм онлайн-концерти, де грають на фортепіано, а також постійно пишуть листи.

Одна із учениць Ельзи, Маргарита, навіть приїхала до вчительки в Португалії, де разом з родиною стала частиною життя для педагогині.

"Мені вдалося дати дітям відчуття безпеки та довіри. Для мене було важливо, щоби діти були собою й забули про те, що відбувається навколо них", – наголошує Ельза.

У проєкті пізнавальних зустрічей також беруть участь вчителі з Туреччини, Канади, Австралії і навіть Японії, як-от вчителька англійської Седзуко Тояма. Вона проводить тренінги для вчителів та є авторкою навчальних посібників і матеріалів з англійської мови "English Time", "Beehive Starter", Oxford University Press.

Фото: ГО "Смарт освіта"

Як розповідає Седзуко, вона ретельно планує кожне заняття, аби знайти баланс між розвагами та навчанням, щоб ненадовго відволікти українських дітей від воєнних реалій. На заняттях вчителька проводить різні короткі активності:

показує дітям книжки з ілюстраціями,

співає пісні,

проводить спеціальні мовні ігри,

використовує м’які іграшки тощо.

"Ці діти – як губки. Вони миттєво схоплюють нові слова, повторюють, тестують їх "на смак", зберігають у власній мовній системі, часто навіть не запитуючи переклад рідною мовою. А це – надзвичайно потужний аспект успішного вивчення іноземної мови. Українські діти – неймовірні", – наголошує Седзуко Тояма.

Фото: ГО "Смарт освіта"

Коли проходять заняття?

Онлайн-уроки проходять щодня, крім неділі, на платформі Zoom. Кожного дня вчителі проводять по 3 або 4 пізнавальних уроки.

"За 9 місяців існування проєкту було проведено вже понад 750 пізнавальних агломовних онлайн-уроків. Приєднуйтесь до занять!" – наголошують у "Смарт освіті".