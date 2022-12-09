Через російську ракету дочка ледь не втратила око, а синові розірвало вухо: історія сім'ї з Вишгорода

У київській лікарні "Охматдит" проходять лікування двоє дітей, які постраждали через атаку росіян.

12-річна Таня ледь не втратила око, а 8-річному Сашкові розірвало вухо. Зараз вони проходять реабілітацію, повідомили у клініці.

Батьки дітей наголошують: усією сім'єю ніколи не ігнорували тривоги, кожного разу спускались в укриття.

23 листопада вони лишились вдома, попри оголошену повітряну тривогу. Того дня в їхній дім прилетіла російська ракета. Вона забрала життя 7 сусідів.

Таня і Сашко. Фото: Тетяна Бундзило

"Все сталося прямо в одну секунду. До нас у квартиру влетів балконний дерев’яний блок. Ударною хвилею мене скинуло з дивана, а над дітьми, які сиділи подалі від вікна, нависла віконна рама, дивом їх не накривши. А ось чоловікові бетонний блок "проїхався" по ногах", – згадує мати Наталя.

Вона втратила свідомість, а коли отямилась – почула запах гару. Через ракету загорівся сусідній під'їзд.

Чоловік Наталі та батько дітей також отримав травму ніг, але йому вдалось розгребти завали та вибити двері квартири, після чого теж втратив свідомість.

Подружжю допоміг незнайомець, який кинувся до постраждалих та виніс травмованих дітей з квартири.

Першу допомогу Тані і Саші надали у Вишгородській лікарні, а згодом перевели в "Охматдит".

Діти на реабілітації

Їх оглянули вузькі фахівці та діагности, провели дослідження.

У матері Наталі була сильна контузія, Сашку зробили операцію та витягли осколки з обличчя, зашили розірване вухо. Найбільше постраждала 12-річна Таня, яка отримала глибокі поранення обличчя.

"У дівчини ураження м’яких тканин обличчя, постраждала скронева зона. Дитині дуже пощастило, що осколки дивом не травмували очне яблуко, попри те, що 2 осколки ввійшли між стінкою орбіти і очним яблуком. Спеціалісти "Охматдиту" провели операцію дівчині та зберегли зір дитині", – розповіла завідувачка відділення гнійної хірургії Надія Кисіль.

Діти вже будуть плани на майбутнє

Через сильний шок діти не говорили перші два дні після аварії. Вони передавали записки.

Наразі із ними працює психолог, Сашко і Таня вже активно спілкуються, мають позитивні плани на майбутнє.