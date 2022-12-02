В "Охматдиті" за 8 місяців 35 разів оперували дівчину, яка потрапила під обстріл РФ у Чернігові

В "Охматдиті" за останніх 8 місяців війни лікарі провели 35 операцій 21-річній дівчині, яка отримала тяжкі поранення у Чернігові.

Марина ще на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, 19 березня, отримала осколкові поранення у живіт, руку та шию. Того дня вона вийшла з дому, і потрапила під російський обстріл, розповідають в "Охматдиті".

Внутрішні органи Марини зазнали тяжких уражень, через що дівчина потребувала складного і тривалого лікування. Первинну лікарську допомогу їй надали у Чернігові, а згодом дівчину перенаправили до "Охматдиту".

Тамтешні спеціалісти провели складні реконструктивні оперативні втручання, завдяки чому допомогли Марині швидше відновитись і стати на ноги.

Марина отримала осколкові поранення 19 березня

"Пацієнтці провели ургентну хірургію: наклали нову кишкову стому, провели часткову реконструкцію вже наявної стоми, яку поставили у Чернігові, прибрали нежиттєздатні тканини.

Марина потребувала неодноразових хірургічних втручань. Дівчина поступила в тяжкому стані. Але вже за день після першої операції, вона почала самостійно пити і їсти", – пригадує хірург відділення ургентної хірургії Роман Жежера.

Марина пережила 35 операцій, 27 з яких – на руці

Згодом до відновлення Марини після тяжких травм доєдналися ортопеди. Вони спільно з хірургами провели дівчині 27 операцій на руці.

Як пояснюють медики, руку пацієнтки, яка зазнала вогнепального поранення, лікували у декілька етапів.

Марина лікувалася в "Охматдиті" 223 дні

Спершу лікарі загоїли рани та закриті дефекти шкіри, а потім – відновили чотирьохсантиметровий дефект ліктьової кістки.

"Далі – відновлення сухожилків-згиначів пальців правої кисті та серединного нерва. А останнім етапом є довготривалий період реабілітації для повноцінного відновлення функції кисті", – говорить лікар ортопед-травматолог Іван Черняк.

Загалом Марина лікувалася в "Охматдиті" 223 дні. Аби повністю відновити функціонал ушкодженої руки, Марині знадобиться принаймні рік, кажуть медики.

Наразі дівчину уже виписали і вона невимовно вдячна лікарям, які були поруч із нею протягом 8-ми місяців. Крім того, Марина власноруч створила дві картини лівою рукою, яка залишилася неушкодженою. Роботи дівчина подарувала медикам на знак вдячності. Тепер вони прикрашають відділення ургентної хірургії та ортопедії і травматології.

Дівчина намалявала картину неушкодженою рукою і подарувала її лікарю

Усі фото: "Охматдит"

"На виписці Марина не стримує сліз та обіймає кожного лікаря, який був поруч з нею останні 223 дні", – розповідають в "Охматдиті".