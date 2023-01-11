"Основні ризики створюють свої ж війська": як зв’язківці працюють на передовій

Військовослужбовець 15-го Слов’янського полку "Шум" розповів, як зв’язківцям вдається налагоджувати роботу між підрозділами на передовій Донеччини.

Про це повідомляє Національна гвардія України.

З їхніх слів, передова – місце, де зв’язок настільки ж важливий, як набої чи зброя. Тому гвардійці жартують, що їхня робота "помітна лише тоді, коли зв’язок зникає, тому не помітна майже ніколи".

"Аби не сталося прикрих несподіванок, ми повинні знати, які задачі буде виконувати підрозділ, на якій місцевості, і в якому складі. Виходячи з цих даних, ми визначаємо, яке і в якій кількості обладнання нам потрібно, щоб забезпечити якісний та безперервний зв’язок", – пояснює гвардієць полку "Шум".

Зв’язок на передовій потрібний "тут і зараз", і будь-які перебої можуть коштувати життя цілому підрозділу. Аби цьому запобігти, військовослужбовці мають готуватися заздалегідь – ще у пункті дислокації.

Військовослужбовець 15-го Слов’янського полку "Шум"

"Для цього ми розвертаємо максимально швидко потужне польове обладнання. Після цього маскуємо обладнання та починаємо роботу по налагодженню взаємодії підрозділу та управління. Далі наша місія полягає в забезпеченні безперервної роботи обладнання – від обслуговування генераторів, заряджанні портативних станцій до поточного ремонту устаткування", – розповідає військовослужбовець.

Основні ризики для зв’язківця, як би смішно не було, каже військовослужбовець – створюють свої ж війська. Майже вся робота проходить в польовому штабі, він має бути добре замаскованим. Коли туди приїздить велика кількість техніки та особового складу, то про це швидко дізнається ворог.

Саме без зв’язкових артилерист не дізнається від корегувальника, куди потрібно відправити снаряд, щоб влучити в ціль. Евакуаційна машина не отримає координат для місця призначення пораненого, командир не почує, куди треба висунути посилення, боєць вчасно не дізнається, що привезли гарячу їжу.