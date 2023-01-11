Патрульні стали розвідниками. Як поліцейські знищують окупантів під Бахмутом. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 січня 2023

У патрульній поліції є підрозділ, який через повномасштабне вторгнення перекваліфікувався у розвідників. 

Спершу займались аеророзвідкою, проте після кількох одиниць трофейної техніки ворога стали називатися просто "розвідкою".

Як поліціанти знищують окупантів на підступі до Бахмуту, показали у проєкті "Український свідок".

"Аеророзвідка, яка має трофейний БТР та виганяє російських солдатів з українських посадок, це нелогічно", – розповідає Василь Коряк з позивним "Танцор". 

 Скриншот з відео

Він є командиром батальйону патрульної поліції міста Біла Церква.

"Танцора" мобілізували у 2015 році, він через рік демобілізувався, а потім – влаштувався до патрульної поліції. Військовий пройшов через низку гарячих точок – Волноваху, Новотроїцьке, Докучаєвськ, а у 2022 до цього списку додались Миколаїв, Ізюм, Лиман. Зараз Василь з побратимами допомагають захищати Бахмут.

Чоловік також розповів, що брав участь у Лиманському котлі. Керівництво доручило оточити місто напівколом.

"За 6 днів звільнити 6 сіл. Такий драйв був! Ще й сам факт того, що патрульна поліція разом з розвідкою бере участь в наступальних діях.

Орки, яких ми брали в полон, м'яко кажучи, були здивовані, коли дізнавались, що ми патрульна поліція", – розповідає "Танцор".

На відео показали процес виконання бойової задачі, коли військові відстежують дроном позиції ворога. Вдалось побачити невеличке скупчення росіян – десь 5-6 людей, але на них ресурси артилерії вирішили не витрачати. 

Підрозділ шукає щось більш вагоме, як-от ствольну артилерію та міномети.

Для розвідки використовують 2 дрони: один досліджує, інший – корегує. Потім координати передають до артилерії та мінометників, які відпрацьовують ці позиції.

"Це знищення зброї – мінометів, АГС (автоматичний станковий гранатомет радянського зразка, який нараз стоїть на озброєнні російської армії), іншої техніки, а також живої сили противника.

Сьогодні дронщики – це очі. Без них артилерія майже безсила", – розповідає командир групи розвідки Андрій Міщук.

Він зазначає, що є природні перепони, які заважають скидати бомби на противника просто з дронів або ж заважають розвідувати територію. Це різниця висот, вітри, тумани. 

 Позиції окупантів з дрону

На відео також показана низка моментів, де розвідка знищує живу силу російської армії в окопах та біля техніки. Військові коментують попадання – одному росіянину відірвало шолом, двом іншим упало за спину, себто під зад.

Але так щастить не завжди – під час іншого вильоту дрона зникло відео.

"Кожен виліт коптера може стати останнім. Є й ветерани-копетри, які літають не по одному місяцю, яким фортить, а є й такі, як зараз.

Коптер – це просто засіб ведення розвідки. Коли гине людина, то це набагато гірше", – каже "Танцор".

Він пояснює, що якщо, наприклад, зникає відео, але лишається зв'язок, його можна повернути, хоча й це доволі складно. Тому траплялись випадки, коли коптер саджали в нейтральній зоні й інші військові підрозділи їхали його забирати.

Але, каже командир, що дуже тонка межа між бажанням забрати коптер та відправляти наших бійців за "шматком пластику".

"Найбільша доблесть – це не прийти і знищити танк чи купу ворогів, чи захопити техніку, а мужність в тому, щоб робити це кожен день", – зазначає "Танцор" після завершення роботи.

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