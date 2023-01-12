У 2022 році океани були "найгарячішими" за всю історію спостережень

Температура в океанах у 2022 році була найвищою за всю історію спостережень.

Науковці кажуть, що це свідчить про значні зміни клімату планети через викиди внаслідок діяльності людини.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт вчених з Університету Пенсільванії, Університету Святого Томаса та інших дослідників.

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"Енергетичний і водний цикли Землі були сильно змінені викидами парникових газів внаслідок діяльності людини, що спричинило всеосяжні зміни в кліматичній системі Землі", – каже міжнародна група вчених.

Починаючи з 1958 року, вчені помічають невпинне підвищення температури океану. Причому після 1990 року потепління сильнішає.

Температура поверхні океанів та морів має великий вплив на погоду у світі.

Гарячі океани посилюють екстремальну погоду, що призводить до більш інтенсивних ураганів і тайфунів, збільшення вологи в повітрі і, відповідно, до більш інтенсивних дощів і повеней.

Потепління води також піднімає рівень моря та загрожує прибережним містам.

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Професор Джон Абрахам з Університету Сент-Томас у Міннесоті та член групи дослідників каже, що вимірювання температури океанів – це найточніший спосіб оцінити дисбаланс на нашій планеті.

Понад 90% надлишкового тепла, що утворюється в результаті викидів парникових газів, поглинають океани.

Також температура океанів набагато менше залежить від природної мінливості клімату, ніж температура атмосфери.

2022 рік можуть визнати четвертим або п’ятим найспекотнішим роком за температурою повітря на поверхні, коли вчені зберуть остаточні дані.

У 2022 році вчені спостерігали за явищем Ла-Нінья в Тихому океані. Це природний феномен, внаслідок якого холодна вода з глибин піднімається на поверхню і температури води й повітря знижується.

Коли ж повернеться протилежне явище Ель-Ніньо – глобальна температура повітря підвищиться ще сильніше.

"Ми отримуємо більш екстремальну погоду через потепління океанів, і це має величезні наслідки в усьому світі.

Тепліші океани означають, що з’являється більше опадів, як ми спостерігали минулого року в Європі, Австралії та зараз на західному узбережжі США", – сказав професор Майкл Манн з Університету Пенсільванії.

На поверхні океану виявляють дедалі більший шар теплої води. Це призводить до посилення ураганів, оскільки холодні субповерхневі води не гальмують силу поривів вітру, каже вчений.