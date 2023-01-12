У 2022 році океани були "найгарячішими" за всю історію спостережень

Температура в океанах у 2022 році була найвищою за всю історію спостережень.
Науковці кажуть, що це свідчить про значні зміни клімату планети через викиди внаслідок діяльності людини.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт вчених з Університету Пенсільванії, Університету Святого Томаса та інших дослідників.
"Енергетичний і водний цикли Землі були сильно змінені викидами парникових газів внаслідок діяльності людини, що спричинило всеосяжні зміни в кліматичній системі Землі", – каже міжнародна група вчених.
Починаючи з 1958 року, вчені помічають невпинне підвищення температури океану. Причому після 1990 року потепління сильнішає.
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Температура поверхні океанів та морів має великий вплив на погоду у світі.
Гарячі океани посилюють екстремальну погоду, що призводить до більш інтенсивних ураганів і тайфунів, збільшення вологи в повітрі і, відповідно, до більш інтенсивних дощів і повеней.
Потепління води також піднімає рівень моря та загрожує прибережним містам.
Професор Джон Абрахам з Університету Сент-Томас у Міннесоті та член групи дослідників каже, що вимірювання температури океанів – це найточніший спосіб оцінити дисбаланс на нашій планеті.
Понад 90% надлишкового тепла, що утворюється в результаті викидів парникових газів, поглинають океани.
Також температура океанів набагато менше залежить від природної мінливості клімату, ніж температура атмосфери.
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2022 рік можуть визнати четвертим або п’ятим найспекотнішим роком за температурою повітря на поверхні, коли вчені зберуть остаточні дані.
У 2022 році вчені спостерігали за явищем Ла-Нінья в Тихому океані. Це природний феномен, внаслідок якого холодна вода з глибин піднімається на поверхню і температури води й повітря знижується.
Коли ж повернеться протилежне явище Ель-Ніньо – глобальна температура повітря підвищиться ще сильніше.
"Ми отримуємо більш екстремальну погоду через потепління океанів, і це має величезні наслідки в усьому світі.
Тепліші океани означають, що з’являється більше опадів, як ми спостерігали минулого року в Європі, Австралії та зараз на західному узбережжі США", – сказав професор Майкл Манн з Університету Пенсільванії.
На поверхні океану виявляють дедалі більший шар теплої води. Це призводить до посилення ураганів, оскільки холодні субповерхневі води не гальмують силу поривів вітру, каже вчений.
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