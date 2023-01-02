Зміна клімату залишається у топі загроз 2023 року, зокрема, через війну в Україні

Організація економічного співробітництва та розвитку визначила 5 глобальних загроз 2023 року, серед яких є зміни клімату.

Ці загрози частково спричинені нападом Росії на Україну, повідомляє Міндовкілля. Наприклад, війна поглиблює кліматичну кризу, викликаючи значні викиди вуглекислого газу та інших парникових газів в атмосферу.

За останніми підрахунками Міндовкілля та міжнародних експертів, внаслідок війни зафіксовано щонайменше 33 млн тонн викидів СО2екв (обсяг діоксиду вуглецю).

Зокрема, це викиди:

від бойових дій – близько 8,9 млн тонн СО2екв;

від пересування внутрішньо переміщених осіб – близько 1 млн тонн СО2екв;

від пожеж – понад 23,4 млн тонн СО2екв.

Потенційні непрямі викиди парникових газів внаслідок необхідності післявоєнного відновлення та реконструкції оцінюються у близько 48,7 млн тонн СО2екв.

Фото: ДСНС

Загалом у список із 5 основних глобальних ризиків на 2023 рік увійшли загрози глобального екстремізму, поглиблення політичної поляризації, кіберзагрози, операційні ризики та енергетична криза, а також зміна клімату.

Відповідний прогноз зробив представник Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Керем Алкін у колонці для видання Daily Sabah.

Компанії та установи "досі недостатньо серйозно сприймають зміну клімату", йдеться у звіті. Однак зміна клімату призводить до багатьох негативних наслідків і позначається на стані атмосфери, океанів, льодових покривів та поверхні Землі.

Через зміну клімату посилюється кругообіг води, тому в одних регіонах відбуваються інтенсивні опади та руйнівні паводки, а в інших – екстремальні посухи, додають у Міндовкіллі.

Через підйом рівня моря прибережні райони частіше потерпатимуть від паводків, ерозії ґрунту та затоплення.

Якщо раніше екстремальні зміни рівня моря траплятися один раз у 100 років, то ближче до кінця століття це відбуватиметься щороку.

Війна в Україні також поглиблює інші загрози, про які попереджає ОЕСР. Зокрема, автори звіту кажуть, що продовження війни буде "розпалювати дебати щодо глобальних енергетичних і продовольчих ланцюжків поставок".

Раніше у Міндовкіллі розповіли, як руйнування нафтобаз і ракетні обстріли РФ вплинули на забруднення повітря.