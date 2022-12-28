Дивом вижив: у Бразилії рибалка впав з човна і 2 дні провів у океані

У Бразилії рибалка випав зі свого човна і два дні виживав у Атлантичному океані, чіпляючись за сигнальний буй.

43-річний Девід Соарес розповів місцевим ЗМІ, що впав зі свого рибальського судна 25 грудня, коли вирушив наодинці порибалити з пляжу міста Атафона на півночі від Ріо-де-Жанейро.

Він плив 4 години, перш ніж побачив буй, на який йому вдалося піднятися, повідомляє ВВС.

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"Для мене перші 10 хвилин були складнішими, тому що я хотів за всяку ціну потрапити на човен. Але з величезною вагою води неможливо було плисти проти неї", – сказав Девід у коментарі місцевому виданню G1.

Фото: ВВС/@DISANGERMANO у Twitter

25 грудня Девід Соарес сам вирушив з пляжу Атафона, щоб порибалити, але вислизнув з човна.

Девід зняв сорочку та взуття і поплив у пошуках порятунку, поки його човен дрейфував в Атлантичному океані.

Чоловік вижив завдяки бую, який був за 8 кілометрів від місця падіння.

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"Багато разів я думав, що помру від холоду, перш ніж прийде допомога", – згадує Девід.

Зрештою, Девіда врятував його знайомий місцевий рибалка. Чоловік пролікувався від зневоднення і повернувся до риболовлі.

"Я точно отримав другий шанс подивитися на життя іншими очима і стати кращим", – додає врятований чоловік.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті врятували скелелаза, який зірвався з кам'янистого схилу.