НСЗУ стверджує, що в Україні побільшало лікарів і медперсоналу під час війни

З 24 лютого через війну за кордон виїхало понад 14,5 мільйонів громадян, серед яких і медпрацівники. Однак дані Національної служби здоров'я України щодо кількості лікарів, які виїхали за кордон від початку війни, виглядають суперечливо.

Про це свідчить статистика НСЗУ, надана ZN.UA у відповідь на запит щодо кількості лікарів та середнього медичного персоналу по місяцях в розрізі областей.

Нацслужба здоров'я стверджує, що з 1 січня по 1 листопада 2022 року в Україні:

на 4% збільшилася кількість лікарів-спеціалістів (+4467),

на 4,2% (+1080) – лікарів первинної медичної допомоги (ПМД),

на 5,7% (+8961) – середнього медичного персоналу.

Від’ємні показники зазначені лише в Донецькій, Луганській та Чернігівській областях. Найбільший "приріст" лікарів-спеціалістів зафіксований у Києві – 1010 та Львівській області – 499 людей.

Інфографіка: ZN.UA

Відомо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на початку червня в ефірі національного телемарафону заявляв, що в Україні до повномасштабної війни нараховувалося близько 143 тисячі лікарів та 261 тисяча середнього медперсоналу.

Після 24 лютого, за даними реєстрів, виїхали 2273 медпрацівники, серед яких лікарі та медсестри, без урахування санітарок.

На думку журналістки і авторки запиту Алли Котляр, статистика НСЗУ свідчить про те, що установа не володіє інформацією про реальну кількість лікарів в Україні, тому не може правильно сформувати Програму медичних гарантій для населення.

Це означає, що договори отримують лікарні, які не відповідають умовам закупівлі. Вони не мають необхідного медперсоналу для надання тієї чи іншої послуги, а оплати за пакетами все одно отримують.

Нагадаємо, уряд призначив нову голову НСЗУ.